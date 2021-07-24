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【速報】広島県内21人感染、20人以上は４日連続　24日の新型コロナ

2021/7/24 16:54

広島県庁

　広島県内で24日、新たに21人の新型コロナウイルス感染が発表された。20人以上は４日連続となる。内訳は広島市７人、福山市５人、三原市３人、廿日市市２人、呉市、竹原市、尾道市、安芸高田市各１人。→詳報はこちら　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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