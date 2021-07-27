【速報】島根県で８人感染　確保病床３分の１超える　２７日新型コロナ

島根県と松江市は27日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市３人、松江市２人、安来市１人、邑南町１人、県外１人。

県内での感染確認は15日連続で、７月は１３０人となった。27日午前10時現在の入院者数は過去最多の１０９人に上り、確保病床（３２４床）の３分の１を超えた。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

