【速報】島根県で８人感染 確保病床３分の１超える ２７日新型コロナ
2021/7/27 10:16
島根県と松江市は27日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市３人、松江市２人、安来市１人、邑南町１人、県外１人。
県内での感染確認は15日連続で、７月は１３０人となった。27日午前10時現在の入院者数は過去最多の１０９人に上り、確保病床（３２４床）の３分の１を超えた。
島根県と松江市は27日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市３人、松江市２人、安来市１人、邑南町１人、県外１人。
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