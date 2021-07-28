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【速報】広島県福山市で10人感染、28日の新型コロナ

2021/7/28 13:48

福山市役所

　広島県福山市は28日、市内で新たに10人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。　


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