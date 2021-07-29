地域ニュース
住みここちランキング 中国地方市区町村別
2021/7/29 10:12
11位（９位）岡山市北区
12位（12位）岡山県総社市
13位（10位）山口県下松市
14位（15位）岡山市中区
15位（13位）岡山県倉敷市
16位（14位）岡山市南区
17位（16位）島根県松江市
18位（28位）広島県熊野町
19位（23位）鳥取県米子市
20位（18位）島根県出雲市
11位（９位）岡山市北区
12位（12位）岡山県総社市
13位（10位）山口県下松市
14位（15位）岡山市中区
15位（13位）岡山県倉敷市
16位（14位）岡山市南区
17位（16位）島根県松江市
18位（28位）広島県熊野町
19位（23位）鳥取県米子市
20位（18位）島根県出雲市
※新着：「新規感染者の年代別割合」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり陽性者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.広島県の直近の新規感染確認者数の推移３...
→全都道府県の10万人当たり陽性者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.鳥取県の感染者数と死者数の推移（月別）２.市町村別の感染確認者数（累計・月別）３.新規感染確認者...
→全都道府県の10万人当たり陽性者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.市町村別の感染確認者数（累計・月別）２.市町村別の感染確認者数（累計・月別）３.新規感染確認者数...
11位（９位）岡山市北区12位（12位）岡山県総社市13位（10位）山口県下松市14位（15位）岡山市中区15位（13位）岡山県倉敷市16位（14位）岡山市南区17位（16位）島根県松江市18位（28...
2.紙屋町・堀川町（広島市中区）エリア、午後８時台※ソフトバンク子会社「Ａｇｏｏｐ（アグープ）」（東京都）の持つ、スマートフォン位置情報データを利用【グラフで見る】広島県の新型コロナウイルス感染者数...