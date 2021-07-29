【速報】広島県で65人感染、29日の新型コロナ
2021/7/29 16:59
広島県内で29日、新たに65人の新型コロナウイルス感染が発表された。60人を超えたのは６月２日（70人）以来、57日ぶり。内訳は、広島市32人、福山市４人など。
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