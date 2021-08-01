  • トップ >
  • トピックス >
  • 【速報】広島市で３０人感染　５０代未満が２８人　１日新型コロナ

トピックス

【速報】広島市で３０人感染　５０代未満が２８人　１日新型コロナ

2021/8/1 11:44

広島市役所

　広島市は１日、新たに30人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。３日ぶりに30人以上となった。

　30人の年代別は10歳未満３人、10代３人、20代７人、30代５人、40代３人、50代７人、60代２人。軽症26人で、無症状４人という。


【関連記事】
広島県内65人感染、４日連続で50人超す　31日新型コロナ

新型コロナ感染、７割超が３０代以下　福山６〜７月、若年層への対応課題

【グラフでみる】広島市中心部の人出の状況

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧