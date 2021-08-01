【速報】広島市で３０人感染　５０代未満が２８人　１日新型コロナ

広島市は１日、新たに30人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。３日ぶりに30人以上となった。

30人の年代別は10歳未満３人、10代３人、20代７人、30代５人、40代３人、50代７人、60代２人。軽症26人で、無症状４人という。



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