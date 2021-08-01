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被爆時の街、ＶＲで学ぶ　広島、平和公園でツアー始まる

2021/8/1 22:59
ＶＲ映像を通じて被爆当時を体験する参加者

ＶＲ映像を通じて被爆当時を体験する参加者

　被爆時の様子を仮想現実（ＶＲ）で体験しながら平和記念公園（広島市中区）を巡るピースパークツアーＶＲが１日、始まった。最新技術で被爆の歴史を学んでもらおうと、地域商社事業などのたびまちゲート広島（同）とＮＰＯ法人ピースカルチャービレッジ（三次市）が企画した。

【2021ヒロシマ】
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