地域ニュース
被爆時の街、ＶＲで学ぶ 広島、平和公園でツアー始まる
2021/8/1 22:59
被爆時の様子を仮想現実（ＶＲ）で体験しながら平和記念公園（広島市中区）を巡るピースパークツアーＶＲが１日、始まった。最新技術で被爆の歴史を学んでもらおうと、地域商社事業などのたびまちゲート広島（同）とＮＰＯ法人ピースカルチャービレッジ（三次市）が企画した。
【2021ヒロシマ】
（ここまで 135文字/記事全文 453文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
同じ日のニュースの記事
-
被爆時の街、ＶＲで学ぶ 広島、平和公園でツアー始まる
被爆時の様子を仮想現実（ＶＲ）で体験しながら平和記念公園（広島市中区）を巡るピースパークツアーＶＲが１日、始まった。最新技術で被爆の歴史を学んでもらおうと、地域商社事業などのたびまちゲート広島（同）...
-
アニメや指揮者コン、「ひろしま国際平和文化祭」概要発表 アンバサダーにＳＴＵ【動画】
来年８月１日、音楽とメディア芸術を柱に広島市内で開幕する「ひろしま国際平和文化祭」の実行委員会が１日、広島市中区のひろしま美術館で記者会見し、指揮者コンクールやアニメコンペティションなどの開催概要を...
-
街の魅力、案内２０年 観光パートナー尾道の会、高齢化で会員半減
ＪＲ尾道駅前での案内や団体客のガイドを担ってきた市民ボランティアの「観光パートナー尾道の会」が、２００１年の発足から丸２０年を迎えた。会員数は設立時からほぼ半減し、活動も新型コロナウイルス禍で縮小。...
-
カヌーで挑む、国際舞台 島根中央高３年の行田・小鑓・斎藤さん
島根県川本町の島根中央高カヌー部３年の行田朋晃さん（１７）、小鑓（こやり）亮太さん（１７）、斎藤哲一さん（１８）が、９月にポルトガルであるカヌースプリントのジュニア世界選手権に日本代表として初めて出...
-
中国人被爆者の足跡掘り起こし 元高校２教諭調査、碑建立目指し会設立へ
広島で被爆した中国人留学生たちの存在に光を当て、慰霊碑の建立につなげようと、ともに元高校教諭の楠本昭夫さん（６２）＝廿日市市＝と多賀俊介さん（７１）＝広島市西区＝が関連情報を集めている。「中国人被爆...
- 「戦艦大和の主砲削り出し」大型旋盤 移送費用のＣＦ、３日に開始 [中国地方のニュース] (7/31)
- アニメや指揮者コン、「ひろしま国際平和文化祭」概要発表 アンバサダーにＳＴＵ【動画】 [中国地方のニュース] (8/1)
- 可部線の混雑率１３２％全国４位 悩むＪＲ [中国地方のニュース] (7/31)
- 被爆時の街、ＶＲで学ぶ 広島、平和公園でツアー始まる [中国地方のニュース] (8/1)
- 街の魅力、案内２０年 観光パートナー尾道の会、高齢化で会員半減 [中国地方のニュース] (8/1)