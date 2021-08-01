被爆時の街、ＶＲで学ぶ 広島、平和公園でツアー始まる

被爆時の様子を仮想現実（ＶＲ）で体験しながら平和記念公園（広島市中区）を巡るピースパークツアーＶＲが１日、始まった。最新技術で被爆の歴史を学んでもらおうと、地域商社事業などのたびまちゲート広島（同）とＮＰＯ法人ピースカルチャービレッジ（三次市）が企画した。