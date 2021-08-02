【地震速報】広島県北部で震度４　

２日午前９時37分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、庄原市高野町で震度４を観測した。広島地方気象台によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模はマグニチュード４・３と推定される。庄原署と備北地区消防組合によると、午前10時現在、けが人や被害の情報は寄せられていない。

この他の中国地方の震度は次の通り。

【広島県】

震度４＝庄原市高野町

震度３＝庄原市西城町大佐

震度２＝庄原市西城町熊野▽庄原市口和町▽庄原市比和町▽庄原市中本町▽三次市三次町▽三次市君田町▽神石高原町油木

震度１＝庄原市東城町▽庄原市総領町▽三次市十日市中▽三次市布野町▽三次市作木町▽三次市吉舎町▽安芸高田市向原町長田▽安芸高田市向原町▽安芸高田市美土里町▽安芸高田市甲田町▽安芸太田町加計▽安芸太田町中筒賀▽北広島町都志見▽北広島町有田▽北広島町豊平郵便局▽神石高原町小畠▽神石高原町高光▽三原市円一町▽三原市久井町▽尾道市向島町▽尾道市久保▽福山市松永町▽福山市東桜町▽福山市駅家町▽福山市新市町▽福山市神辺町▽府中市上下町上下▽広島市西区己斐▽広島市安芸区中野▽大竹市小方▽府中町大通り

【山口県】

震度１＝阿武町奈古▽下関市清末陣屋

【岡山県】

震度２＝新見市千屋実▽真庭市禾津

震度１＝新見市唐松▽新見市哲多町本郷▽新見市哲西町矢田▽新見市大佐小阪部▽真庭市下方▽真庭市豊栄▽真庭市蒜山下和▽真庭市蒜山下福田▽真庭市蒜山上福田▽真庭市久世▽新庄村役場▽鏡野町上齋原▽岡山市北区御津金川▽倉敷市児島小川町▽倉敷市水島北幸町▽倉敷市玉島阿賀崎▽倉敷市船穂町▽玉野市宇野▽笠岡市笠岡▽高梁市備中町▽浅口市天草公園▽浅口市金光町▽里庄町里見▽矢掛町矢掛

【島根県】

震度２＝安来市伯太町東母里▽雲南市三刀屋町三刀屋▽雲南市加茂町加茂中▽雲南市木次町里方▽奥出雲町横田▽奥出雲町三成▽川本町川本▽美郷町都賀本郷▽邑南町瑞穂支所

震度１＝雲南市大東町大東▽雲南市掛合町掛合▽雲南市吉田町吉田▽松江市玉湯町湯町▽松江市八雲町西岩坂▽松江市宍道町宍道▽出雲市今市町▽出雲市塩冶有原町▽出雲市平田町▽出雲市湖陵町二部▽出雲市大社町杵築南▽出雲市斐川町荘原▽飯南町頓原▽飯南町下赤名▽美郷町粕淵▽邑南町淀原▽邑南町下口羽▽浜田市三隅町三隅▽益田市常盤町▽益田市美都町都茂▽大田市仁摩町仁万▽大田市温泉津町小浜▽江津市桜江町川戸

【鳥取県】

震度２＝日南町生山▽日南町霞

震度１＝米子市博労町▽米子市東町▽米子市淀江町▽境港市東本町▽日吉津村日吉津▽南部町天萬▽伯耆町溝口▽日野町根雨▽江府町江尾