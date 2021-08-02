【地震速報】広島県北部で震度４
２日午前９時37分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、庄原市高野町で震度４を観測した。広島地方気象台によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模はマグニチュード４・３と推定される。庄原署と備北地区消防組合によると、午前10時現在、けが人や被害の情報は寄せられていない。
この他の中国地方の震度は次の通り。
【広島県】
震度４＝庄原市高野町
震度３＝庄原市西城町大佐
震度２＝庄原市西城町熊野▽庄原市口和町▽庄原市比和町▽庄原市中本町▽三次市三次町▽三次市君田町▽神石高原町油木
震度１＝庄原市東城町▽庄原市総領町▽三次市十日市中▽三次市布野町▽三次市作木町▽三次市吉舎町▽安芸高田市向原町長田▽安芸高田市向原町▽安芸高田市美土里町▽安芸高田市甲田町▽安芸太田町加計▽安芸太田町中筒賀▽北広島町都志見▽北広島町有田▽北広島町豊平郵便局▽神石高原町小畠▽神石高原町高光▽三原市円一町▽三原市久井町▽尾道市向島町▽尾道市久保▽福山市松永町▽福山市東桜町▽福山市駅家町▽福山市新市町▽福山市神辺町▽府中市上下町上下▽広島市西区己斐▽広島市安芸区中野▽大竹市小方▽府中町大通り
【山口県】
震度１＝阿武町奈古▽下関市清末陣屋
【岡山県】
震度２＝新見市千屋実▽真庭市禾津
震度１＝新見市唐松▽新見市哲多町本郷▽新見市哲西町矢田▽新見市大佐小阪部▽真庭市下方▽真庭市豊栄▽真庭市蒜山下和▽真庭市蒜山下福田▽真庭市蒜山上福田▽真庭市久世▽新庄村役場▽鏡野町上齋原▽岡山市北区御津金川▽倉敷市児島小川町▽倉敷市水島北幸町▽倉敷市玉島阿賀崎▽倉敷市船穂町▽玉野市宇野▽笠岡市笠岡▽高梁市備中町▽浅口市天草公園▽浅口市金光町▽里庄町里見▽矢掛町矢掛
【島根県】
震度２＝安来市伯太町東母里▽雲南市三刀屋町三刀屋▽雲南市加茂町加茂中▽雲南市木次町里方▽奥出雲町横田▽奥出雲町三成▽川本町川本▽美郷町都賀本郷▽邑南町瑞穂支所
震度１＝雲南市大東町大東▽雲南市掛合町掛合▽雲南市吉田町吉田▽松江市玉湯町湯町▽松江市八雲町西岩坂▽松江市宍道町宍道▽出雲市今市町▽出雲市塩冶有原町▽出雲市平田町▽出雲市湖陵町二部▽出雲市大社町杵築南▽出雲市斐川町荘原▽飯南町頓原▽飯南町下赤名▽美郷町粕淵▽邑南町淀原▽邑南町下口羽▽浜田市三隅町三隅▽益田市常盤町▽益田市美都町都茂▽大田市仁摩町仁万▽大田市温泉津町小浜▽江津市桜江町川戸
【鳥取県】
震度２＝日南町生山▽日南町霞
震度１＝米子市博労町▽米子市東町▽米子市淀江町▽境港市東本町▽日吉津村日吉津▽南部町天萬▽伯耆町溝口▽日野町根雨▽江府町江尾
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２日午前９時37分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、庄原市高野町で震度４を観測した。広島地方気象台によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模はマグニチュード４・３と推定される。庄原署と備北地...
１日午前８時２０分ごろ、福山市神辺町のＪＲ福塩線の神辺東踏切内に乗用車が放置されているのを警察官が発見した。ＪＲ西日本岡山支社によると、車の撤去作業のため、最大で約３０分の遅れが出た。 福山北署によ...