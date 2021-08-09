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【速報】広島県福山市20人感染　９日新型コロナ

2021/8/9 14:33

福山市役所

　広島県福山市は９日、市内で新たに20人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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