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【速報】広島県内66人感染　９日の新型コロナ

2021/8/9 17:22

広島県庁

　広島県内で９日、新たに66人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市28人▽福山市20人▽尾道市９人▽廿日市市５人▽三原市２人▽呉市、滋賀県各１人。中等症１人、軽症55人、無症状10人としている。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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