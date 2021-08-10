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【バスケットボール】「チームを変える」　ドラフラ新加入の辻が入団会見

2021/8/10 23:13
「自分の使命を果たしたい」と語る辻

「自分の使命を果たしたい」と語る辻

　バスケットボール男子Ｂリーグ１部（Ｂ１）広島に昨季３位の川崎から加入した辻直人（３１）が１０日、広島市西区のクラブ事務所で入団会見に臨んだ。日本代表での経験が豊富なシューティングガードは「チームを変えるため使命を果たしたい」と語った。
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