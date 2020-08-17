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広島県東部多くの小中で授業再開　夏休み短縮、府中の中３は９日間（2020年8月17日掲載）

2020/8/17 20:59
短い夏休み期間中に描いた絵を互いに見せ合い、再会を喜ぶ栗生小の子どもたち

短い夏休み期間中に描いた絵を互いに見せ合い、再会を喜ぶ栗生小の子どもたち

　広島県東部の多くの公立小中学校は１７日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で夏休み期間を大幅に短縮して授業を再開した。１カ月以上ある例年に比べて、府中市の中学３年生の夏休みは最も短い９日間だった。

　三原、府中両市の小中学校と尾道市、世羅町の中学校、神石高原町の三和中３年生がこの日、授業を再開した。福山市は小中いずれも２４日、尾道市と世羅町の小学校は２０日、神石高原町は三和中３年生以外は小中ともに１９日に再開する。
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