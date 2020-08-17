広島県東部多くの小中で授業再開 夏休み短縮、府中の中３は９日間（2020年8月17日掲載）

広島県東部の多くの公立小中学校は１７日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で夏休み期間を大幅に短縮して授業を再開した。１カ月以上ある例年に比べて、府中市の中学３年生の夏休みは最も短い９日間だった。