地域ニュース
広島県東部多くの小中で授業再開 夏休み短縮、府中の中３は９日間（2020年8月17日掲載）
2020/8/17 20:59
広島県東部の多くの公立小中学校は１７日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で夏休み期間を大幅に短縮して授業を再開した。１カ月以上ある例年に比べて、府中市の中学３年生の夏休みは最も短い９日間だった。
三原、府中両市の小中学校と尾道市、世羅町の中学校、神石高原町の三和中３年生がこの日、授業を再開した。福山市は小中いずれも２４日、尾道市と世羅町の小学校は２０日、神石高原町は三和中３年生以外は小中ともに１９日に再開する。
（ここまで 209文字/記事全文 763文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
アーカイブの最新記事
-
【図】新型コロナウイルスの感染状況 (8/11)
【図】新型コロナウイルスの感染状況
-
中国地方のワクチン接種人数 (8/11)
-
ワクチン接種数（県別） (8/11)
!function(e,i,n,s){var t='InfogramEmbeds',d=e.getElementsByTagName('script')[0];if(window[t]&&window...
-
【グラフで見る】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
(8/11)
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり陽性者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.広島県の...
-
【グラフで見る】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
(8/11)
→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.直近の新規感染確認者数の推移２.市町村別の感染確認者数（累計・月別）３.岡山県の感染者数と死者数...