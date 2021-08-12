広島県内10市町が警戒レベル３
12日午後６時40分現在、広島県熊野町、府中町、海田町、坂町、東広島市、庄原市、江田島市、府中市、呉市、三原市の10市町が警戒レベル３（高齢者等避難）を出している。
対象地区は次の通り。
【熊野町】熊野町全域
【府中町】桜ヶ丘、清水ヶ丘、みくまり一丁目、みくまり二丁目、みくまり三丁目、城ヶ丘、石井城二丁目、山田一丁目、山田二丁目、山田三丁目、山田四丁目、瀬戸ハイム二丁目、瀬戸ハイム三丁目、瀬戸ハイム四丁目、茂陰二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三丁目、浜田四丁目、千代、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎中、柳ヶ丘１〜30、柳ヶ丘31〜60、柳ヶ丘61〜、青崎東、宮の町一丁目、宮の町三丁目、宮の町四丁目、宮の町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、山田五丁目
【海田町】＜土砂＞上市、中店、稲荷町、新町、大立町、南幸町、南本町、西浜、三迫一丁目、三迫二丁目、三迫三丁目、東一丁目、東二丁目、東海田、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目、稲葉
＜洪水＞上市、中店、稲荷町、新町、窪町、東昭和町、昭和町、昭和中町、曙町、南昭和町、日の出町、大正町、南大正町、栄町、堀川町、南堀川町、つくも町、南つくも町、明神町、南明神町、寿町、幸町、大立町、南幸町、南本町、月見町、西浜、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、蟹原一丁目、蟹原二丁目、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目
【坂町】浜宮、刎条、森浜、西側、鯛尾、中村、上條、植田、横浜一部、横浜二部、横浜三部、亀石、水尻、小屋浦
【東広島市】東広島市全域
【庄原市】庄原市全域
【江田島市】江田島市全域
【府中市】府中市全域
【呉市】＜土砂＞吾妻１丁目、吾妻２丁目、内神町、畝原町、江原町、海岸１丁目、海岸２丁目、海岸３丁目、海岸４丁目、上内神町、上長迫町、上二河町、上畑町、上平原町、上山田町、北塩屋町、郷町、幸町、三条１丁目、三条２丁目、三条３丁目、三条４丁目、三和町、清水１丁目、清水２丁目、清水３丁目、下山田町、昭和町、新宮町、中央７丁目、寺本町、長迫町、長ノ木町、二河町、二河峡町、西愛宕町、西片山町、西川原石町、西塩屋町、西鹿田１丁目、西鹿田２丁目、西惣付町、西辰川１丁目、西辰川２丁目、西谷町、西中央５丁目、西畑町、西三津田町、光町、東愛宕町、東片山町、東川原石町、東塩屋町、東鹿田町、東惣付町、東辰川町、東中央２丁目、東中央３丁目、東中央４丁目、東畑１丁目、東畑２丁目、東三津田町、平原町、伏原１丁目、伏原２丁目、伏原３丁目、望地町、本町、本通１丁目、本通２丁目、本通６丁目、本通７丁目、本通８丁目、溝路町、南辰川町、八幡町、山手１丁目、山手２丁目、両城１丁目、両城２丁目、和庄１丁目、和庄２丁目、和庄登町、和庄本町、宮原地区、晴海町、若葉町、吉浦池ノ浦町、吉浦潭鼓町、吉浦新町２丁目、吉浦東町、吉浦神賀町、吉浦新出町、吉浦東本町２丁目、吉浦東本町３丁目、吉浦東本町４丁目、吉浦中町２丁目、吉浦中町３丁目、吉浦本町１丁目、吉浦本町２丁目、吉浦本町３丁目、吉浦松葉町、吉浦上城町、吉浦岩神町、吉浦西城町、吉浦宮花町、狩留賀町、梅木町、汐見町、大山町、弥生町、長谷町、瀬戸見町、吉浦町、警固屋地区、天応福浦町、天応伝十原町、天応西条１丁目、天応西条２丁目、天応西条３丁目、天応西条４丁目、天応大浜２丁目、天応大浜３丁目、天応大浜４丁目、天応東久保１丁目、天応東久保２丁目、天応南町、天応宮町、天応塩谷町、焼山ひばりヶ丘町、焼山此原町、焼山松ヶ丘１丁目、焼山松ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘１丁目、焼山桜ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘３丁目、焼山政畝１丁目、焼山政畝２丁目、焼山政畝３丁目、焼山西１丁目、焼山西２丁目、焼山西３丁目、焼山中央１丁目、焼山中央２丁目、焼山中央３丁目、焼山中央４丁目、焼山中央５丁目、焼山中央６丁目、焼山東１丁目、焼山東２丁目、焼山東３丁目、焼山東４丁目、焼山南１丁目、焼山南２丁目、神山１丁目、神山２丁目、神山３丁目、焼山三ツ石町、焼山宮ヶ迫１丁目、焼山宮ヶ迫２丁目、焼山北１丁目、焼山北２丁目、焼山北３丁目、焼山本庄１丁目、焼山本庄２丁目、焼山本庄３丁目、焼山本庄５丁目、焼山泉ヶ丘１丁目、焼山泉ヶ丘２丁目、押込１丁目、押込２丁目、押込３丁目、押込４丁目、押込５丁目、押込６丁目、押込西平町、焼山町、苗代町、栃原町、押込町、阿賀北１丁目、阿賀北２丁目、阿賀北３丁目、阿賀北４丁目、阿賀北５丁目、阿賀北６丁目、阿賀北７丁目、阿賀北８丁目、阿賀北９丁目、阿賀中央１丁目、阿賀中央３丁目、阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、阿賀中央６丁目、阿賀中央８丁目、阿賀中央９丁目、阿賀南４丁目、阿賀南５丁目、阿賀南６丁目、阿賀南７丁目、阿賀南８丁目、阿賀南９丁目、阿賀町、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内１丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広三芦１丁目、広三芦２丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広町田２丁目、広徳丸町、広末広２丁目、広吉松１丁目、広吉松２丁目、広大新開３丁目、広両谷１丁目、広両谷２丁目、広両谷３丁目、広白石１丁目、広白石２丁目、広白石３丁目、広白石４丁目、広白岳３丁目、広白岳４丁目、広白岳５丁目、広白岳６丁目、広名田１丁目、広名田２丁目、広津久茂町、広長浜１丁目、広長浜２丁目、広長浜３丁目、広長浜４丁目、広長浜５丁目、広黄幡町、広小坪１丁目、広小坪２丁目、広町、郷原地区、仁方本町１丁目、仁方本町２丁目、仁方本町３丁目、仁方大歳町、仁方中筋町、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実町、仁方町戸田、下蒲刈地区、川尻町岩戸、川尻町柳迫、川尻町才野谷、川尻町後懸、川尻町要垣内、川尻町大原、川尻町小畑、川尻町小用、川尻町小仁方１丁目、川尻町小仁方２丁目、川尻町東２丁目、川尻町東３丁目、川尻町東４丁目、川尻町西１丁目、川尻町西２丁目、川尻町西３丁目、川尻町西４丁目、川尻町西５丁目、川尻町西６丁目、川尻町森１丁目、川尻町森２丁目、川尻町森３丁目、川尻町森４丁目、川尻町小用１丁目、川尻町小用２丁目、川尻町久俊１丁目、川尻町久俊２丁目、川尻町久俊３丁目、川尻町久筋１丁目、川尻町久筋２丁目、川尻町久筋３丁目、川尻町原山１丁目、川尻町原山２丁目、川尻町原山３丁目、音戸地区、倉橋地区、蒲刈地区、安浦町大字赤向坂、安浦町大字安登、安浦町大字内海、安浦町大字内平、安浦町大字女子畑、安浦町大字下垣内、安浦町大字中切、安浦町大字原畑、安浦町大字三津口、安浦町中畑（市原含む）、安浦町安登西１丁目、安浦町安登西２丁目、安浦町安登西３丁目、安浦町安登西４丁目、安浦町安登西５丁目、安浦町安登西６丁目、安浦町安登西７丁目、安浦町安登西８丁目、安浦町安登西９丁目、安浦町安登西１０丁目、安浦町安登東１丁目、安浦町安登東２丁目、安浦町安登東３丁目、安浦町安登東４丁目、安浦町安登東５丁目、安浦町安登東６丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町中央１丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町中央北２丁目、安浦町水尻１丁目、安浦町水尻２丁目、安浦町三津口１丁目、安浦町三津口２丁目、安浦町三津口３丁目、安浦町三津口４丁目、安浦町三津口５丁目、安浦町三津口６丁目、安浦町内海北２丁目、安浦町内海北３丁目、安浦町内海北４丁目、安浦町内海北５丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海北７丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目、安浦町内海南６丁目、豊浜地区、豊地区
＜洪水＞山手１丁目、阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広弁天橋町、広三芦１丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広古新開４丁目、広古新開５丁目、広古新開６丁目、広古新開７丁目、広古新開８丁目、広古新開９丁目、郷原町、安浦町大字内海、安浦町大字原畑、安浦町中央１丁目、安浦町中央２丁目、安浦町中央３丁目、安浦町中央４丁目、安浦町中央５丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町内海北１丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海南１丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目
【三原市】三原市全域
広島県内で12日、新たに１６１人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市78人▽福山市36人▽呉市19人▽廿日市市７人▽尾道市５人▽三原市４人▽東広島市、安芸太田町各３人▽竹原市、府...
島根県と松江市は12日、新たに18人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、松江市７人、出雲市、江津市、益田市、県外が各２人、安来市、雲南市、浜田市は各１人。県内の２桁の感染発表は３日連...
鳥取県と鳥取市は12日、21人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染状況が深刻な鳥取市など県東部での確認が14人、県中部が２人、県西部が５人。発表数が20人を超えるのは２日連続となった。 県...
12日午後６時40分現在、広島県熊野町、府中町、海田町、坂町、東広島市、庄原市、江田島市、府中市、呉市、三原市の10市町が警戒レベル３（高齢者等避難）を出している。 対象地区は次の通り。 【熊野町】...
鳥取県の平井伸治知事は12日、東京五輪ボクシング女子フェザー級で入江聖奈選手＝米子市出身＝が日本女子初の金メダルを獲得したことに絡み、野球評論家の張本勲氏がテレビ番組で女子ボクシングを蔑視したとも取...