広島県内15市町が警戒レベル３

12日午後10時現在、広島市、広島県熊野町、府中町、海田町、坂町、東広島市、庄原市、江田島市、府中市、呉市、三原市、竹原市、尾道市、北広島町、大崎上島町の15市町が警戒レベル３（高齢者等避難）を出している。

対象地区は次の通り。

【広島市中区】舟入小学校区（江波西一丁目の一部）、江波小学校区（江波西二丁目の一部、江波東二丁目の一部、江波二本松一丁目・同二丁目の一部、江波南一丁目〜同三丁目の一部）

【東区】福木小学校区、温品小学校区、上温品小学校区、戸坂小学校区、戸坂城山小学校区、東浄小学校区、牛田新町小学校区、牛田小学校区、早稲田小学校区、中山小学校区、尾長小学校区、矢賀小学校区、白島小学校区（東区）

【南区】段原小学校区、青崎小学校区、向洋新町小学校区、皆実小学校区、大河小学校区、黄金山小学校区、仁保小学校区、楠那小学校区、宇品東小学校区（金輪島）、元宇品小学校区、似島小学校区

【西区】大芝小学校区、三篠小学校区、己斐小学校区、己斐東小学校区、己斐上小学校区、山田小学校区、古田台小学校区、古田小学校区、高須小学校区、草津小学校区、鈴が峰小学校区、井口台小学校区、井口小学校区

【安佐南区】梅林小学校区、八木小学校区、緑井小学校区、毘沙門台小学校区、安東小学校区、大町小学校区、上安小学校区、安北小学校区、安小学校区、安西小学校区、祇園小学校区、山本小学校区、春日野小学校区、長束西小学校区、伴南小学校区、大塚小学校区、戸山小学校区、伴小学校区、伴東小学校区

【安佐北区】安佐北区全域

【安芸区】安芸区全域

【佐伯区】湯来東小学校区、湯来西小学校区、湯来南小学校区、五月が丘小学校区、石内小学校区、河内小学校区、藤の木小学校区、彩が丘小学校区、八幡東小学校区、八幡小学校区、五日市観音西小学校区、五日市観音小学校区、美鈴が丘小学校区、五日市小学校区、五日市東小学校区、五日市南小学校区、楽々園小学校区、石内北小学校区

【熊野町】熊野町全域

【府中町】桜ヶ丘、清水ヶ丘、みくまり一丁目、みくまり二丁目、みくまり三丁目、城ヶ丘、石井城二丁目、山田一丁目、山田二丁目、山田三丁目、山田四丁目、瀬戸ハイム二丁目、瀬戸ハイム三丁目、瀬戸ハイム四丁目、茂陰二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三丁目、浜田四丁目、千代、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎中、柳ヶ丘１〜３０、柳ヶ丘３１〜６０、柳ヶ丘６１〜、青崎東、宮の町一丁目、宮の町三丁目、宮の町四丁目、宮の町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、山田五丁目

【海田町】〈土砂〉上市、中店、稲荷町、新町、大立町、南幸町、南本町、西浜、三迫一丁目、三迫二丁目、三迫三丁目、東一丁目、東二丁目、東海田、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目、稲葉

〈洪水〉上市、中店、稲荷町、新町、窪町、東昭和町、昭和町、昭和中町、曙町、南昭和町、日の出町、大正町、南大正町、栄町、堀川町、南堀川町、つくも町、南つくも町、明神町、南明神町、寿町、幸町、大立町、南幸町、南本町、月見町、西浜、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、蟹原一丁目、蟹原二丁目、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目

【坂町】浜宮、刎条、森浜、西側、鯛尾、中村、上條、植田、横浜一部、横浜二部、横浜三部、亀石、水尻、小屋浦

【東広島市】東広島市全域

【庄原市】庄原市全域

【江田島市】江田島市全域

【府中市】府中市全域

【呉市】〈土砂〉吾妻１丁目、吾妻２丁目、内神町、畝原町、江原町、海岸１丁目、海岸２丁目、海岸３丁目、海岸４丁目、上内神町、上長迫町、上二河町、上畑町、上平原町、上山田町、北塩屋町、郷町、幸町、三条１丁目、三条２丁目、三条３丁目、三条４丁目、三和町、清水１丁目、清水２丁目、清水３丁目、下山田町、昭和町、新宮町、中央７丁目、寺本町、長迫町、長ノ木町、二河町、二河峡町、西愛宕町、西片山町、西川原石町、西塩屋町、西鹿田１丁目、西鹿田２丁目、西惣付町、西辰川１丁目、西辰川２丁目、西谷町、西中央５丁目、西畑町、西三津田町、光町、東愛宕町、東片山町、東川原石町、東塩屋町、東鹿田町、東惣付町、東辰川町、東中央２丁目、東中央３丁目、東中央４丁目、東畑１丁目、東畑２丁目、東三津田町、平原町、伏原１丁目、伏原２丁目、伏原３丁目、望地町、本町、本通１丁目、本通２丁目、本通６丁目、本通７丁目、本通８丁目、溝路町、南辰川町、八幡町、山手１丁目、山手２丁目、両城１丁目、両城２丁目、和庄１丁目、和庄２丁目、和庄登町、和庄本町、宮原地区、晴海町、若葉町、吉浦池ノ浦町、吉浦潭鼓町、吉浦新町２丁目、吉浦東町、吉浦神賀町、吉浦新出町、吉浦東本町２丁目、吉浦東本町３丁目、吉浦東本町４丁目、吉浦中町２丁目、吉浦中町３丁目、吉浦本町１丁目、吉浦本町２丁目、吉浦本町３丁目、吉浦松葉町、吉浦上城町、吉浦岩神町、吉浦西城町、吉浦宮花町、狩留賀町、梅木町、汐見町、大山町、弥生町、長谷町、瀬戸見町、吉浦町、警固屋地区、天応福浦町、天応伝十原町、天応西条１丁目、天応西条２丁目、天応西条３丁目、天応西条４丁目、天応大浜２丁目、天応大浜３丁目、天応大浜４丁目、天応東久保１丁目、天応東久保２丁目、天応南町、天応宮町、天応塩谷町、焼山ひばりヶ丘町、焼山此原町、焼山松ヶ丘１丁目、焼山松ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘１丁目、焼山桜ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘３丁目、焼山政畝１丁目、焼山政畝２丁目、焼山政畝３丁目、焼山西１丁目、焼山西２丁目、焼山西３丁目、焼山中央１丁目、焼山中央２丁目、焼山中央３丁目、焼山中央４丁目、焼山中央５丁目、焼山中央６丁目、焼山東１丁目、焼山東２丁目、焼山東３丁目、焼山東４丁目、焼山南１丁目、焼山南２丁目、神山１丁目、神山２丁目、神山３丁目、焼山三ツ石町、焼山宮ヶ迫１丁目、焼山宮ヶ迫２丁目、焼山北１丁目、焼山北２丁目、焼山北３丁目、焼山本庄１丁目、焼山本庄２丁目、焼山本庄３丁目、焼山本庄５丁目、焼山泉ヶ丘１丁目、焼山泉ヶ丘２丁目、押込１丁目、押込２丁目、押込３丁目、押込４丁目、押込５丁目、押込６丁目、押込西平町、焼山町、苗代町、栃原町、押込町、阿賀北１丁目、阿賀北２丁目、阿賀北３丁目、阿賀北４丁目、阿賀北５丁目、阿賀北６丁目、阿賀北７丁目、阿賀北８丁目、阿賀北９丁目、阿賀中央１丁目、阿賀中央３丁目、阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、阿賀中央６丁目、阿賀中央８丁目、阿賀中央９丁目、阿賀南４丁目、阿賀南５丁目、阿賀南６丁目、阿賀南７丁目、阿賀南８丁目、阿賀南９丁目、阿賀町、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内１丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広三芦１丁目、広三芦２丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広町田２丁目、広徳丸町、広末広２丁目、広吉松１丁目、広吉松２丁目、広大新開３丁目、広両谷１丁目、広両谷２丁目、広両谷３丁目、広白石１丁目、広白石２丁目、広白石３丁目、広白石４丁目、広白岳３丁目、広白岳４丁目、広白岳５丁目、広白岳６丁目、広名田１丁目、広名田２丁目、広津久茂町、広長浜１丁目、広長浜２丁目、広長浜３丁目、広長浜４丁目、広長浜５丁目、広黄幡町、広小坪１丁目、広小坪２丁目、広町、郷原地区、仁方本町１丁目、仁方本町２丁目、仁方本町３丁目、仁方大歳町、仁方中筋町、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実町、仁方町戸田、下蒲刈地区、川尻町岩戸、川尻町柳迫、川尻町才野谷、川尻町後懸、川尻町要垣内、川尻町大原、川尻町小畑、川尻町小用、川尻町小仁方１丁目、川尻町小仁方２丁目、川尻町東２丁目、川尻町東３丁目、川尻町東４丁目、川尻町西１丁目、川尻町西２丁目、川尻町西３丁目、川尻町西４丁目、川尻町西５丁目、川尻町西６丁目、川尻町森１丁目、川尻町森２丁目、川尻町森３丁目、川尻町森４丁目、川尻町小用１丁目、川尻町小用２丁目、川尻町久俊１丁目、川尻町久俊２丁目、川尻町久俊３丁目、川尻町久筋１丁目、川尻町久筋２丁目、川尻町久筋３丁目、川尻町原山１丁目、川尻町原山２丁目、川尻町原山３丁目、音戸地区、倉橋地区、蒲刈地区、安浦町大字赤向坂、安浦町大字安登、安浦町大字内海、安浦町大字内平、安浦町大字女子畑、安浦町大字下垣内、安浦町大字中切、安浦町大字原畑、安浦町大字三津口、安浦町中畑（市原含む）、安浦町安登西１丁目、安浦町安登西２丁目、安浦町安登西３丁目、安浦町安登西４丁目、安浦町安登西５丁目、安浦町安登西６丁目、安浦町安登西７丁目、安浦町安登西８丁目、安浦町安登西９丁目、安浦町安登西１０丁目、安浦町安登東１丁目、安浦町安登東２丁目、安浦町安登東３丁目、安浦町安登東４丁目、安浦町安登東５丁目、安浦町安登東６丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町中央１丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町中央北２丁目、安浦町水尻１丁目、安浦町水尻２丁目、安浦町三津口１丁目、安浦町三津口２丁目、安浦町三津口３丁目、安浦町三津口４丁目、安浦町三津口５丁目、安浦町三津口６丁目、安浦町内海北２丁目、安浦町内海北３丁目、安浦町内海北４丁目、安浦町内海北５丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海北７丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目、安浦町内海南６丁目、豊浜地区、豊地区

〈洪水〉山手１丁目、阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広弁天橋町、広三芦１丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広古新開４丁目、広古新開５丁目、広古新開６丁目、広古新開７丁目、広古新開８丁目、広古新開９丁目、郷原町、安浦町大字内海、安浦町大字原畑、安浦町中央１丁目、安浦町中央２丁目、安浦町中央３丁目、安浦町中央４丁目、安浦町中央５丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町内海北１丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海南１丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目

【三原市】三原市全域

【竹原市】竹原市全域

【尾道市】尾道市全域

【北広島町】北広島町全域

【大崎上島町】大崎上島町全域