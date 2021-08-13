地域ニュース

【大雨時の行動、これは危険！】

2021/8/13 14:03

　【大雨時の行動、これは危険！】

・増水した川・用水路とその周辺に行く　「川（田）の様子を見る」

・山の斜面やその周辺に近づく　「斜面から小石が落ちてくる」「湧き水がにごる」は土砂災害の恐れ

・増水時の外出には特に注意を。道などの判別がつかなくなり、誤って側溝や田畑に落ちる恐れ

・アンダーパスには乗り入れない。地下駐車場にも注意

・地下街、地下空間への移動・避難はダメ

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