８月14日 広島県内の避難情報
14日午前８時現在、広島市安佐北区、安芸高田市、北広島町の３市町が警戒レベル５（緊急安全確保）を出している。
警戒レベル５の対象地区は次の通り。
【広島市安佐北区】狩小川小学校区（上深川地区）の三篠川付近（三篠川、中深川観測所）（洪水）、鈴張小学校区（洪水）、飯室小学校区（旧小河内小学校区、旧久地小学校区を含む）（洪水）
【安芸高田市】吉田町多治比、吉田町吉田、吉田町相合
【北広島町】＜土砂＞南方、本地、今吉田、吉木、阿坂
＜洪水＞有田、丁保余原、石井谷、本地、壬生
警戒レベル４の対象地区は次の通り。
【広島市中区】舟入小学校区（江波西一丁目の一部）、江波小学校区（江波西二丁目の一部、江波東二丁目の一部、江波二本松一丁目・同二丁目の一部、江波南一丁目〜同三丁目の一部）
【広島市東区】福木小学校区、温品小学校区、上温品小学校区、戸坂小学校区、戸坂城山小学校区、東浄小学校区、牛田新町小学校区、牛田小学校区、早稲田小学校区、中山小学校区、尾長小学校区、矢賀小学校区、白島小学校区（東区）
【広島市南区】段原小学校区、青崎小学校区、向洋新町小学校区、皆実小学校区、大河小学校区、黄金山小学校区、仁保小学校区、楠那小学校区、宇品東小学校区（金輪島）、元宇品小学校区、似島小学校区
【広島市西区】大芝小学校区、三篠小学校区、己斐小学校区、己斐東小学校区、己斐上小学校区、山田小学校区、古田台小学校区、古田小学校区、高須小学校区、草津小学校区、鈴が峰小学校区、井口台小学校区、井口小学校区
【広島市安佐南区】梅林小学校区、八木小学校区、緑井小学校区、毘沙門台小学校区、安東小学校区、大町小学校区、上安小学校区、安北小学校区、安小学校区、安西小学校区、祇園小学校区、山本小学校区、春日野小学校区、長束西小学校区、伴南小学校区、大塚小学校区、戸山小学校区、伴小学校区、伴東小学校区
【広島市安佐北区】＜土砂＞広島市安佐北区全域
＜洪水＞井原小学校区（洪水）、高南小学校区（洪水）、三田小学校区（洪水）
【広島市安芸区】広島市安芸区全域
【広島市佐伯区】湯来東小学校区、湯来西小学校区、湯来南小学校区、五月が丘小学校区、石内小学校区、河内小学校区、藤の木小学校区、彩が丘小学校区、八幡東小学校区、八幡小学校区、五日市観音西小学校区、五日市観音小学校区、美鈴が丘小学校区、五日市小学校区、五日市東小学校区、五日市南小学校区、楽々園小学校区、石内北小学校区
【呉市】＜土砂＞吾妻１丁目、吾妻２丁目、内神町、畝原町、江原町、海岸１丁目、海岸２丁目、海岸３丁目、海岸４丁目、上内神町、上長迫町、上二河町、上畑町、上平原町、上山田町、北塩屋町、郷町、幸町、三条１丁目、三条２丁目、三条３丁目、三条４丁目、三和町、清水１丁目、清水２丁目、清水３丁目、下山田町、昭和町、新宮町、中央７丁目、寺本町、長迫町、長ノ木町、二河町、二河峡町、西愛宕町、西片山町、西川原石町、西塩屋町、西鹿田１丁目、西鹿田２丁目、西惣付町、西辰川１丁目、西辰川２丁目、西谷町、西中央５丁目、西畑町、西三津田町、光町、東愛宕町、東片山町、東川原石町、東塩屋町、東鹿田町、東惣付町、東辰川町、東中央２丁目、東中央３丁目、東中央４丁目、東畑１丁目、東畑２丁目、東三津田町、平原町、伏原１丁目、伏原２丁目、伏原３丁目、望地町、本町、本通１丁目、本通２丁目、本通６丁目、本通７丁目、本通８丁目、溝路町、南辰川町、八幡町、山手１丁目、山手２丁目、両城１丁目、両城２丁目、和庄１丁目、和庄２丁目、和庄登町、和庄本町、宮原地区、晴海町、若葉町、吉浦池ノ浦町、吉浦潭鼓町、吉浦新町２丁目、吉浦東町、吉浦神賀町、吉浦新出町、吉浦東本町２丁目、吉浦東本町３丁目、吉浦東本町４丁目、吉浦中町２丁目、吉浦中町３丁目、吉浦本町１丁目、吉浦本町２丁目、吉浦本町３丁目、吉浦松葉町、吉浦上城町、吉浦岩神町、吉浦西城町、吉浦宮花町、狩留賀町、梅木町、汐見町、大山町、弥生町、長谷町、瀬戸見町、吉浦町、警固屋地区、天応福浦町、天応伝十原町、天応西条１丁目、天応西条２丁目、天応西条３丁目、天応西条４丁目、天応大浜２丁目、天応大浜３丁目、天応大浜４丁目、天応東久保１丁目、天応東久保２丁目、天応南町、天応宮町、天応塩谷町、焼山ひばりヶ丘町、焼山此原町、焼山松ヶ丘１丁目、焼山松ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘１丁目、焼山桜ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘３丁目、焼山政畝１丁目、焼山政畝２丁目、焼山政畝３丁目、焼山西１丁目、焼山西２丁目、焼山西３丁目、焼山中央１丁目、焼山中央２丁目、焼山中央３丁目、焼山中央４丁目、焼山中央５丁目、焼山中央６丁目、焼山東１丁目、焼山東２丁目、焼山東３丁目、焼山東４丁目、焼山南１丁目、焼山南２丁目、神山１丁目、神山２丁目、神山３丁目、焼山三ツ石町、焼山宮ヶ迫１丁目、焼山宮ヶ迫２丁目、焼山北１丁目、焼山北２丁目、焼山北３丁目、焼山本庄１丁目、焼山本庄２丁目、焼山本庄３丁目、焼山本庄５丁目、焼山泉ヶ丘１丁目、焼山泉ヶ丘２丁目、押込１丁目、押込２丁目、押込３丁目、押込４丁目、押込５丁目、押込６丁目、押込西平町、焼山町、苗代町、栃原町、押込町、阿賀北１丁目、阿賀北２丁目、阿賀北３丁目、阿賀北４丁目、阿賀北５丁目、阿賀北６丁目、阿賀北７丁目、阿賀北８丁目、阿賀北９丁目、阿賀中央１丁目、阿賀中央３丁目、阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、阿賀中央６丁目、阿賀中央８丁目、阿賀中央９丁目、阿賀南４丁目、阿賀南５丁目、阿賀南６丁目、阿賀南７丁目、阿賀南８丁目、阿賀南９丁目、阿賀町、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内１丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広三芦１丁目、広三芦２丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広町田２丁目、広徳丸町、広末広２丁目、広吉松１丁目、広吉松２丁目、広大新開３丁目、広両谷１丁目、広両谷２丁目、広両谷３丁目、広白石１丁目、広白石２丁目、広白石３丁目、広白石４丁目、広白岳３丁目、広白岳４丁目、広白岳５丁目、広白岳６丁目、広名田１丁目、広名田２丁目、広津久茂町、広長浜１丁目、広長浜２丁目、広長浜３丁目、広長浜４丁目、広長浜５丁目、広黄幡町、広小坪１丁目、広小坪２丁目、広町、郷原地区、仁方本町１丁目、仁方本町２丁目、仁方本町３丁目、仁方大歳町、仁方中筋町、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実町、仁方町戸田、下蒲刈地区、川尻町岩戸、川尻町柳迫、川尻町才野谷、川尻町後懸、川尻町要垣内、川尻町大原、川尻町小畑、川尻町小用、川尻町小仁方１丁目、川尻町小仁方２丁目、川尻町東２丁目、川尻町東３丁目、川尻町東４丁目、川尻町西１丁目、川尻町西２丁目、川尻町西３丁目、川尻町西４丁目、川尻町西５丁目、川尻町西６丁目、川尻町森１丁目、川尻町森２丁目、川尻町森３丁目、川尻町森４丁目、川尻町小用１丁目、川尻町小用２丁目、川尻町久俊１丁目、川尻町久俊２丁目、川尻町久俊３丁目、川尻町久筋１丁目、川尻町久筋２丁目、川尻町久筋３丁目、川尻町原山１丁目、川尻町原山２丁目、川尻町原山３丁目、音戸地区、倉橋地区、蒲刈地区、安浦町大字赤向坂、安浦町大字安登、安浦町大字内海、安浦町大字内平、安浦町大字女子畑、安浦町大字下垣内、安浦町大字中切、安浦町大字原畑、安浦町大字三津口、安浦町中畑（市原含む）、安浦町安登西１丁目、安浦町安登西２丁目、安浦町安登西３丁目、安浦町安登西４丁目、安浦町安登西５丁目、安浦町安登西６丁目、安浦町安登西７丁目、安浦町安登西８丁目、安浦町安登西９丁目、安浦町安登西１０丁目、安浦町安登東１丁目、安浦町安登東２丁目、安浦町安登東３丁目、安浦町安登東４丁目、安浦町安登東５丁目、安浦町安登東６丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町中央１丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町中央北２丁目、安浦町水尻１丁目、安浦町水尻２丁目、安浦町三津口１丁目、安浦町三津口２丁目、安浦町三津口３丁目、安浦町三津口４丁目、安浦町三津口５丁目、安浦町三津口６丁目、安浦町内海北２丁目、安浦町内海北３丁目、安浦町内海北４丁目、安浦町内海北５丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海北７丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目、安浦町内海南６丁目、豊浜地区、豊地区
＜洪水＞山手１丁目、安浦町大字内海、安浦町大字原畑、安浦町中央１丁目、安浦町中央２丁目、安浦町中央３丁目、安浦町中央４丁目、安浦町中央５丁目、安浦町中央６丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町中央北２丁目、安浦町内海北１丁目、安浦町内海北２丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海北７丁目、安浦町内海南１丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目
【廿日市市】廿日市地域、玖島地区、友和地区、大野第１区、大野第２区、大野第３区、大野第４区、大野第５区、大野第１１〜１６区
【江田島市】切串、幸ノ浦、大須
【府中町】桜ヶ丘、清水ヶ丘、みくまり一丁目、みくまり二丁目、みくまり三丁目、城ヶ丘、石井城二丁目、山田一丁目、山田二丁目、山田三丁目、山田四丁目、瀬戸ハイム二丁目、瀬戸ハイム三丁目、瀬戸ハイム四丁目、茂陰二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三丁目、浜田四丁目、千代、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎中、柳ヶ丘１〜３０、柳ヶ丘３１〜６０、柳ヶ丘６１〜、青崎東、宮の町一丁目、宮の町三丁目、宮の町四丁目、宮の町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、山田五丁目
【海田町】上市、中店、稲荷町、新町、大立町、南幸町、南本町、西浜、三迫一丁目、三迫二丁目、三迫三丁目、東一丁目、東二丁目、東海田、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目、稲葉
【熊野町】熊野町全域
【坂町】浜宮、刎条、森浜、西側、鯛尾、中村、上條、植田、横浜一部、横浜二部、横浜三部、亀石、水尻、小屋浦
【三原市】＜土砂＞神田地区、神田東地区、大草地区、和木地区、椹梨地区
＜洪水＞船木地区、和木地区、椹梨地区
【尾道市】御調町
【府中市】＜土砂＞上下町
＜洪水＞篠根町、僧殿町、河南町、三郎丸町
【神石高原町】神石高原町全域
【竹原市】竹原町、中央、塩町、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、港町四丁目、本町一丁目、本町三丁目、本町四丁目、下野町、東野町、新庄町、西野町、仁賀町
【東広島市】＜土砂＞東広島市全域
＜洪水＞西条町西条東、西条町下見、西条町寺家、寺家駅前、西条町助実、八本松町正力、八本松町米満、八本松東二丁目、高屋町大畠、高屋町杵原、高屋町小谷、高屋町郷、高屋町中島、高屋町桧山、高屋町宮領、河内町下河内、河内町中河内、河内町入野
【三次市】三次市全域
【安芸高田市】安芸高田市全域
【安芸太田町】修道、安野
【北広島町】＜土砂＞今田、春木、後有田、古保利、有間、有田、寺原、蔵迫、中山、舞綱、川戸、川東、惣森、川井、新氏神、丁保余原、石井谷、木次、新都、川西、壬生、田原、戸谷、長笹、西宗、中原、志路原、上石、海応寺、下石、都志見
＜洪水＞今田、春木、後有田、古保利、有間、寺原、蔵迫、中山、舞綱、川戸、川東、惣森、川井、新氏神、南方、木次、新都、川西
【世羅町】＜土砂＞世羅町全域
＜洪水＞甲山、西上原
【庄原市】西本町四丁目、東本町二丁目、東本町三丁目、東本町四丁目、本町、川手町、宮内町、高町、川西町、掛田町、高茂町、水越町、濁川町、門田町、口和町永田、口和町金田
警戒レベル３の対象地区は次の通り。
【広島市東区】温品小学校区（洪水）、上温品小学校区（洪水）
【広島市安佐北区】大林小学校区（洪水）、三入小学校区（洪水）、可部小学校区（洪水）、可部南小学校区（洪水）、亀山南小学校区（柳瀬地区）（洪水）
【広島市安芸区】中野小学校区（洪水）、瀬野小学校区（洪水）、船越小学校区（洪水）、矢野小学校区（洪水）
【呉市】阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広弁天橋町、広三芦１丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広古新開４丁目、広古新開５丁目、広古新開６丁目、広古新開７丁目、広古新開８丁目、広古新開９丁目、郷原町
【大竹市】栗谷町、後飯谷
【江田島市】中央、鷲部、江南、秋月、小用、津久茂、宮ノ原、能美町、沖美町、大柿町
【海田町】上市、中店、稲荷町、新町、窪町、東昭和町、昭和町、昭和中町、曙町、南昭和町、日の出町、大正町、南大正町、栄町、堀川町、南堀川町、つくも町、南つくも町、明神町、南明神町、寿町、幸町、大立町、南幸町、南本町、月見町、西浜、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、蟹原一丁目、蟹原二丁目、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目
【三原市】三原市全域
【尾道市】尾道市全域
【福山市】福山市全域
【府中市】＜土砂＞府中町、出口町、土生町、本山町、元町、鵜飼町、広谷町、桜が丘、府川町、高木町、中須町、栗柄町、用土町、目崎町、父石町、上山町、荒谷町、河面町、篠根町、僧殿町、河南町、三郎丸町、河佐町、久佐町、諸毛町、小国町、阿字町、木野山町、行縢町、斗升町
＜洪水＞父石町、河面町、河佐町、久佐町
【世羅町】小世良、宇津戸、中央、伊尾、東、大田、大見、西大田、津久志、山福田、小国、津名、黒川
【竹原市】竹原市全域
【東広島市】東広島市全域
【庄原市】庄原市全域
【安芸太田町】坪野、津浪、香南、川登、尚志、加計三郷、加計中央、温井、川北、川西、殿賀、浄善、杉の泊、坂原、筒賀本郷、市三谷、筒賀三郷、山崎山ノ廻、筒賀松原、井仁、東区、下本郷、上本郷、戸河内松原、下田吹、上田吹、吉和郷、遊谷、土居、打梨、那須、横川、柴木、川手、梶ノ木、板ケ谷、小板、与一野、才中得、寺領、長原、箕角、上殿中央、長田、猪山、平見山
【北広島町】芸北地域、大朝地域
鳥取県は14日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が４人、県西部が２人。 【関連記事】鳥取県で23人感染、13日新型コロナ 鳥取市など鳥取県内の自宅療養12...
広島地方気象台などは14日午前10時、三篠川が警戒レベル４の「氾濫危険水位」に達したと発表した。堤防の決壊などによる氾濫の恐れがあるとして、流域の住民たちに警戒を呼び掛けている。中国地方の河川のライ...
島根県と松江市は14日、新たに34人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市21人、安来市４人、浜田市、県外各３人、益田市、江津市、雲南市各１人。県内の感染者数は計９０３人となった。...
14日午前２時40分ごろ、周南市呼坂の国道２号沿いの北側のり面が崩落しているのを国交省山口河川国道事務所のパトロールカーが見つけた。同事務所などによると、大雨の影響で約20メートル範囲が崩れ上り車線...
大雨に伴い、広島県内では14日、公共交通機関の一部が運行を取りやめ、高速道路も一部で通行止めとなっている。 【大雨の記事一覧】 ■ＪＲ ＪＲ西日本広島支社は、広島地区の全ての在来線の運転を始発から終...