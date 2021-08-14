８月14日 広島県内の避難情報

14日午前８時現在、広島市安佐北区、安芸高田市、北広島町の３市町が警戒レベル５（緊急安全確保）を出している。

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警戒レベル５の対象地区は次の通り。



【広島市安佐北区】狩小川小学校区（上深川地区）の三篠川付近（三篠川、中深川観測所）（洪水）、鈴張小学校区（洪水）、飯室小学校区（旧小河内小学校区、旧久地小学校区を含む）（洪水）



【安芸高田市】吉田町多治比、吉田町吉田、吉田町相合



【北広島町】＜土砂＞南方、本地、今吉田、吉木、阿坂



＜洪水＞有田、丁保余原、石井谷、本地、壬生

警戒レベル４の対象地区は次の通り。



【広島市中区】舟入小学校区（江波西一丁目の一部）、江波小学校区（江波西二丁目の一部、江波東二丁目の一部、江波二本松一丁目・同二丁目の一部、江波南一丁目〜同三丁目の一部）



【広島市東区】福木小学校区、温品小学校区、上温品小学校区、戸坂小学校区、戸坂城山小学校区、東浄小学校区、牛田新町小学校区、牛田小学校区、早稲田小学校区、中山小学校区、尾長小学校区、矢賀小学校区、白島小学校区（東区）



【広島市南区】段原小学校区、青崎小学校区、向洋新町小学校区、皆実小学校区、大河小学校区、黄金山小学校区、仁保小学校区、楠那小学校区、宇品東小学校区（金輪島）、元宇品小学校区、似島小学校区



【広島市西区】大芝小学校区、三篠小学校区、己斐小学校区、己斐東小学校区、己斐上小学校区、山田小学校区、古田台小学校区、古田小学校区、高須小学校区、草津小学校区、鈴が峰小学校区、井口台小学校区、井口小学校区



【広島市安佐南区】梅林小学校区、八木小学校区、緑井小学校区、毘沙門台小学校区、安東小学校区、大町小学校区、上安小学校区、安北小学校区、安小学校区、安西小学校区、祇園小学校区、山本小学校区、春日野小学校区、長束西小学校区、伴南小学校区、大塚小学校区、戸山小学校区、伴小学校区、伴東小学校区



【広島市安佐北区】＜土砂＞広島市安佐北区全域



＜洪水＞井原小学校区（洪水）、高南小学校区（洪水）、三田小学校区（洪水）



【広島市安芸区】広島市安芸区全域



【広島市佐伯区】湯来東小学校区、湯来西小学校区、湯来南小学校区、五月が丘小学校区、石内小学校区、河内小学校区、藤の木小学校区、彩が丘小学校区、八幡東小学校区、八幡小学校区、五日市観音西小学校区、五日市観音小学校区、美鈴が丘小学校区、五日市小学校区、五日市東小学校区、五日市南小学校区、楽々園小学校区、石内北小学校区



【呉市】＜土砂＞吾妻１丁目、吾妻２丁目、内神町、畝原町、江原町、海岸１丁目、海岸２丁目、海岸３丁目、海岸４丁目、上内神町、上長迫町、上二河町、上畑町、上平原町、上山田町、北塩屋町、郷町、幸町、三条１丁目、三条２丁目、三条３丁目、三条４丁目、三和町、清水１丁目、清水２丁目、清水３丁目、下山田町、昭和町、新宮町、中央７丁目、寺本町、長迫町、長ノ木町、二河町、二河峡町、西愛宕町、西片山町、西川原石町、西塩屋町、西鹿田１丁目、西鹿田２丁目、西惣付町、西辰川１丁目、西辰川２丁目、西谷町、西中央５丁目、西畑町、西三津田町、光町、東愛宕町、東片山町、東川原石町、東塩屋町、東鹿田町、東惣付町、東辰川町、東中央２丁目、東中央３丁目、東中央４丁目、東畑１丁目、東畑２丁目、東三津田町、平原町、伏原１丁目、伏原２丁目、伏原３丁目、望地町、本町、本通１丁目、本通２丁目、本通６丁目、本通７丁目、本通８丁目、溝路町、南辰川町、八幡町、山手１丁目、山手２丁目、両城１丁目、両城２丁目、和庄１丁目、和庄２丁目、和庄登町、和庄本町、宮原地区、晴海町、若葉町、吉浦池ノ浦町、吉浦潭鼓町、吉浦新町２丁目、吉浦東町、吉浦神賀町、吉浦新出町、吉浦東本町２丁目、吉浦東本町３丁目、吉浦東本町４丁目、吉浦中町２丁目、吉浦中町３丁目、吉浦本町１丁目、吉浦本町２丁目、吉浦本町３丁目、吉浦松葉町、吉浦上城町、吉浦岩神町、吉浦西城町、吉浦宮花町、狩留賀町、梅木町、汐見町、大山町、弥生町、長谷町、瀬戸見町、吉浦町、警固屋地区、天応福浦町、天応伝十原町、天応西条１丁目、天応西条２丁目、天応西条３丁目、天応西条４丁目、天応大浜２丁目、天応大浜３丁目、天応大浜４丁目、天応東久保１丁目、天応東久保２丁目、天応南町、天応宮町、天応塩谷町、焼山ひばりヶ丘町、焼山此原町、焼山松ヶ丘１丁目、焼山松ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘１丁目、焼山桜ヶ丘２丁目、焼山桜ヶ丘３丁目、焼山政畝１丁目、焼山政畝２丁目、焼山政畝３丁目、焼山西１丁目、焼山西２丁目、焼山西３丁目、焼山中央１丁目、焼山中央２丁目、焼山中央３丁目、焼山中央４丁目、焼山中央５丁目、焼山中央６丁目、焼山東１丁目、焼山東２丁目、焼山東３丁目、焼山東４丁目、焼山南１丁目、焼山南２丁目、神山１丁目、神山２丁目、神山３丁目、焼山三ツ石町、焼山宮ヶ迫１丁目、焼山宮ヶ迫２丁目、焼山北１丁目、焼山北２丁目、焼山北３丁目、焼山本庄１丁目、焼山本庄２丁目、焼山本庄３丁目、焼山本庄５丁目、焼山泉ヶ丘１丁目、焼山泉ヶ丘２丁目、押込１丁目、押込２丁目、押込３丁目、押込４丁目、押込５丁目、押込６丁目、押込西平町、焼山町、苗代町、栃原町、押込町、阿賀北１丁目、阿賀北２丁目、阿賀北３丁目、阿賀北４丁目、阿賀北５丁目、阿賀北６丁目、阿賀北７丁目、阿賀北８丁目、阿賀北９丁目、阿賀中央１丁目、阿賀中央３丁目、阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、阿賀中央６丁目、阿賀中央８丁目、阿賀中央９丁目、阿賀南４丁目、阿賀南５丁目、阿賀南６丁目、阿賀南７丁目、阿賀南８丁目、阿賀南９丁目、阿賀町、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内１丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広三芦１丁目、広三芦２丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広町田２丁目、広徳丸町、広末広２丁目、広吉松１丁目、広吉松２丁目、広大新開３丁目、広両谷１丁目、広両谷２丁目、広両谷３丁目、広白石１丁目、広白石２丁目、広白石３丁目、広白石４丁目、広白岳３丁目、広白岳４丁目、広白岳５丁目、広白岳６丁目、広名田１丁目、広名田２丁目、広津久茂町、広長浜１丁目、広長浜２丁目、広長浜３丁目、広長浜４丁目、広長浜５丁目、広黄幡町、広小坪１丁目、広小坪２丁目、広町、郷原地区、仁方本町１丁目、仁方本町２丁目、仁方本町３丁目、仁方大歳町、仁方中筋町、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実町、仁方町戸田、下蒲刈地区、川尻町岩戸、川尻町柳迫、川尻町才野谷、川尻町後懸、川尻町要垣内、川尻町大原、川尻町小畑、川尻町小用、川尻町小仁方１丁目、川尻町小仁方２丁目、川尻町東２丁目、川尻町東３丁目、川尻町東４丁目、川尻町西１丁目、川尻町西２丁目、川尻町西３丁目、川尻町西４丁目、川尻町西５丁目、川尻町西６丁目、川尻町森１丁目、川尻町森２丁目、川尻町森３丁目、川尻町森４丁目、川尻町小用１丁目、川尻町小用２丁目、川尻町久俊１丁目、川尻町久俊２丁目、川尻町久俊３丁目、川尻町久筋１丁目、川尻町久筋２丁目、川尻町久筋３丁目、川尻町原山１丁目、川尻町原山２丁目、川尻町原山３丁目、音戸地区、倉橋地区、蒲刈地区、安浦町大字赤向坂、安浦町大字安登、安浦町大字内海、安浦町大字内平、安浦町大字女子畑、安浦町大字下垣内、安浦町大字中切、安浦町大字原畑、安浦町大字三津口、安浦町中畑（市原含む）、安浦町安登西１丁目、安浦町安登西２丁目、安浦町安登西３丁目、安浦町安登西４丁目、安浦町安登西５丁目、安浦町安登西６丁目、安浦町安登西７丁目、安浦町安登西８丁目、安浦町安登西９丁目、安浦町安登西１０丁目、安浦町安登東１丁目、安浦町安登東２丁目、安浦町安登東３丁目、安浦町安登東４丁目、安浦町安登東５丁目、安浦町安登東６丁目、安浦町中央ハイツ、安浦町中央１丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町中央北２丁目、安浦町水尻１丁目、安浦町水尻２丁目、安浦町三津口１丁目、安浦町三津口２丁目、安浦町三津口３丁目、安浦町三津口４丁目、安浦町三津口５丁目、安浦町三津口６丁目、安浦町内海北２丁目、安浦町内海北３丁目、安浦町内海北４丁目、安浦町内海北５丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海北７丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目、安浦町内海南６丁目、豊浜地区、豊地区



＜洪水＞山手１丁目、安浦町大字内海、安浦町大字原畑、安浦町中央１丁目、安浦町中央２丁目、安浦町中央３丁目、安浦町中央４丁目、安浦町中央５丁目、安浦町中央６丁目、安浦町中央北１丁目、安浦町中央北２丁目、安浦町内海北１丁目、安浦町内海北２丁目、安浦町内海北６丁目、安浦町内海北７丁目、安浦町内海南１丁目、安浦町内海南２丁目、安浦町内海南３丁目、安浦町内海南４丁目、安浦町内海南５丁目



【廿日市市】廿日市地域、玖島地区、友和地区、大野第１区、大野第２区、大野第３区、大野第４区、大野第５区、大野第１１〜１６区



【江田島市】切串、幸ノ浦、大須



【府中町】桜ヶ丘、清水ヶ丘、みくまり一丁目、みくまり二丁目、みくまり三丁目、城ヶ丘、石井城二丁目、山田一丁目、山田二丁目、山田三丁目、山田四丁目、瀬戸ハイム二丁目、瀬戸ハイム三丁目、瀬戸ハイム四丁目、茂陰二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三丁目、浜田四丁目、千代、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎中、柳ヶ丘１〜３０、柳ヶ丘３１〜６０、柳ヶ丘６１〜、青崎東、宮の町一丁目、宮の町三丁目、宮の町四丁目、宮の町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、山田五丁目



【海田町】上市、中店、稲荷町、新町、大立町、南幸町、南本町、西浜、三迫一丁目、三迫二丁目、三迫三丁目、東一丁目、東二丁目、東海田、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目、稲葉



【熊野町】熊野町全域



【坂町】浜宮、刎条、森浜、西側、鯛尾、中村、上條、植田、横浜一部、横浜二部、横浜三部、亀石、水尻、小屋浦



【三原市】＜土砂＞神田地区、神田東地区、大草地区、和木地区、椹梨地区



＜洪水＞船木地区、和木地区、椹梨地区



【尾道市】御調町



【府中市】＜土砂＞上下町



＜洪水＞篠根町、僧殿町、河南町、三郎丸町



【神石高原町】神石高原町全域



【竹原市】竹原町、中央、塩町、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、港町四丁目、本町一丁目、本町三丁目、本町四丁目、下野町、東野町、新庄町、西野町、仁賀町



【東広島市】＜土砂＞東広島市全域



＜洪水＞西条町西条東、西条町下見、西条町寺家、寺家駅前、西条町助実、八本松町正力、八本松町米満、八本松東二丁目、高屋町大畠、高屋町杵原、高屋町小谷、高屋町郷、高屋町中島、高屋町桧山、高屋町宮領、河内町下河内、河内町中河内、河内町入野



【三次市】三次市全域



【安芸高田市】安芸高田市全域



【安芸太田町】修道、安野



【北広島町】＜土砂＞今田、春木、後有田、古保利、有間、有田、寺原、蔵迫、中山、舞綱、川戸、川東、惣森、川井、新氏神、丁保余原、石井谷、木次、新都、川西、壬生、田原、戸谷、長笹、西宗、中原、志路原、上石、海応寺、下石、都志見



＜洪水＞今田、春木、後有田、古保利、有間、寺原、蔵迫、中山、舞綱、川戸、川東、惣森、川井、新氏神、南方、木次、新都、川西



【世羅町】＜土砂＞世羅町全域



＜洪水＞甲山、西上原



【庄原市】西本町四丁目、東本町二丁目、東本町三丁目、東本町四丁目、本町、川手町、宮内町、高町、川西町、掛田町、高茂町、水越町、濁川町、門田町、口和町永田、口和町金田

警戒レベル３の対象地区は次の通り。



【広島市東区】温品小学校区（洪水）、上温品小学校区（洪水）



【広島市安佐北区】大林小学校区（洪水）、三入小学校区（洪水）、可部小学校区（洪水）、可部南小学校区（洪水）、亀山南小学校区（柳瀬地区）（洪水）



【広島市安芸区】中野小学校区（洪水）、瀬野小学校区（洪水）、船越小学校区（洪水）、矢野小学校区（洪水）



【呉市】阿賀中央４丁目、阿賀中央５丁目、広横路１丁目、広横路２丁目、広横路３丁目、広横路４丁目、広大広１丁目、広大広２丁目、広石内２丁目、広石内３丁目、広石内４丁目、広弁天橋町、広三芦１丁目、広中迫町、広塩焼１丁目、広塩焼２丁目、広古新開４丁目、広古新開５丁目、広古新開６丁目、広古新開７丁目、広古新開８丁目、広古新開９丁目、郷原町



【大竹市】栗谷町、後飯谷



【江田島市】中央、鷲部、江南、秋月、小用、津久茂、宮ノ原、能美町、沖美町、大柿町



【海田町】上市、中店、稲荷町、新町、窪町、東昭和町、昭和町、昭和中町、曙町、南昭和町、日の出町、大正町、南大正町、栄町、堀川町、南堀川町、つくも町、南つくも町、明神町、南明神町、寿町、幸町、大立町、南幸町、南本町、月見町、西浜、成本、石原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、蟹原一丁目、蟹原二丁目、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽田、国信一丁目、国信二丁目



【三原市】三原市全域



【尾道市】尾道市全域



【福山市】福山市全域



【府中市】＜土砂＞府中町、出口町、土生町、本山町、元町、鵜飼町、広谷町、桜が丘、府川町、高木町、中須町、栗柄町、用土町、目崎町、父石町、上山町、荒谷町、河面町、篠根町、僧殿町、河南町、三郎丸町、河佐町、久佐町、諸毛町、小国町、阿字町、木野山町、行縢町、斗升町



＜洪水＞父石町、河面町、河佐町、久佐町



【世羅町】小世良、宇津戸、中央、伊尾、東、大田、大見、西大田、津久志、山福田、小国、津名、黒川



【竹原市】竹原市全域



【東広島市】東広島市全域



【庄原市】庄原市全域



【安芸太田町】坪野、津浪、香南、川登、尚志、加計三郷、加計中央、温井、川北、川西、殿賀、浄善、杉の泊、坂原、筒賀本郷、市三谷、筒賀三郷、山崎山ノ廻、筒賀松原、井仁、東区、下本郷、上本郷、戸河内松原、下田吹、上田吹、吉和郷、遊谷、土居、打梨、那須、横川、柴木、川手、梶ノ木、板ケ谷、小板、与一野、才中得、寺領、長原、箕角、上殿中央、長田、猪山、平見山

【北広島町】芸北地域、大朝地域