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【写真集】周南市の国道２号、大雨でのり面崩落

2021/8/14 9:19
のり面が崩落して片側通行規制をしている国道２号（１４日７時２２分、周南市呼坂）

のり面が崩落して片側通行規制をしている国道２号（１４日７時２２分、周南市呼坂）

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