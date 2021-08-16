【大雨の関連記事一覧】8月13〜16日
2021/8/16 15:07
【１６日】再び大雨の恐れ 気象台が警戒呼び掛け
▶「就寝の時間帯が危険、明るいうちに避難を」 広島知事、土砂災害への警戒呼び掛け
▶電車、立ち往生 乗客80人、３時間以上閉じ込められる ＪＲ山陽線入野―白市間
【１５日】中国地方各地で被害状況明らかに
▶【上空ルポ】団地に大量の土砂、水田は数百メートル四方の池のように 大雨の広島・島根
▶前線15日夜から再北上の見込み 気象庁、土砂災害などへの警戒呼び掛け
▶ＪＲ西、広島・山口の在来線16日始発から運行 一部区間除く
▶「すごい地響きがした」大雨被害、住民に恐怖と疲労 広島市西区田方・己斐上地区
▶土砂崩れ・浸水・河川氾濫…記録的大雨、中国地方各地の被害明らかに
▶中国地方の公共交通機関や道路の状況
▶広島市安佐動物公園、16日以降も臨時休園 県道が土砂崩れ、再開時期未定
▶広島県安芸高田市で70代男性不明 13日午前、車で外出 大雨災害に巻き込まれた可能性
▶「もう毎年のことで…」江の川下流氾濫、３年間で３回目の水害 島根県江津市や川本町で浸水被害
▶大雨で浸水のＪＡ吉田総合病院、救急の受け入れ再開 外来は16日から
【１４日】
▶＜随時更新＞８月14日 中国地方の公共交通機関や道路の状況
▶江の川下流の氾濫 島根県川本町谷地区でも 西日本豪雨と昨夏の豪雨の被災地
【１３日】
▶＜随時更新＞広島県内の公共交通機関の運行や道路の通行止めの状況
▶西日本豪雨と同様の「危険な気象状況」 広島知事が命守る行動呼び掛け
▶【動画】三次市の江の川上流で氾濫発生 粟屋地区では浸水想定
▶江の川下流氾濫の危険受け江津市が警戒レベル４「避難指示」 流域では冠水も
島根県松江市は16日、市内在住の12人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。このうち１人は県警の20代の男性警察官。都内で東京五輪の警備に従事しており、関連の感染者は計６人となった。また、市内の...
16日午後０時40分ごろ、東広島市のＪＲ山陽線入野―白市間で、走行中の岩国発糸崎行き普通電車が、線路内の架線に木が倒れかかった状態で現場を通過し、緊急停止した。ＪＲ西日本広島支社によると、電車はパン...
広島県福山市は16日、市内で新たに34人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】広島県で135人感染、ステージ４指標上...
岡山県内で確認された新型コロナウイルスの新規感染者が16日、累計で１万人を突破した。15日午後７時現在の９９７４人に16日発表分の１４２人が加わり、１万１１６人となった。 16日の内訳は、岡山市54...
米軍岩国基地（岩国市）は16日、新たに基地関係者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】山口県の病床使用率53・１％、7...