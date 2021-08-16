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【大雨の関連記事一覧】8月13〜16日

2021/8/16 15:07

【１６日】再び大雨の恐れ　気象台が警戒呼び掛け

▶「就寝の時間帯が危険、明るいうちに避難を」 広島知事、土砂災害への警戒呼び掛け

▶電車、立ち往生　乗客80人、３時間以上閉じ込められる　ＪＲ山陽線入野―白市間

▶中国地方、16日から再び大雨の恐れ　気象台が警戒呼び掛け

【１５日】中国地方各地で被害状況明らかに

▶【上空ルポ】団地に大量の土砂、水田は数百メートル四方の池のように　大雨の広島・島根

▶前線15日夜から再北上の見込み　気象庁、土砂災害などへの警戒呼び掛け

▶ＪＲ西、広島・山口の在来線16日始発から運行　一部区間除く

▶「すごい地響きがした」大雨被害、住民に恐怖と疲労　広島市西区田方・己斐上地区

▶土砂崩れ・浸水・河川氾濫…記録的大雨、中国地方各地の被害明らかに

▶中国地方の公共交通機関や道路の状況

▶広島市安佐動物公園、16日以降も臨時休園　県道が土砂崩れ、再開時期未定

▶広島県安芸高田市で70代男性不明　13日午前、車で外出　大雨災害に巻き込まれた可能性

▶「もう毎年のことで…」江の川下流氾濫、３年間で３回目の水害　島根県江津市や川本町で浸水被害

▶【号外】土砂災害や浸水　広島・島根　厳重警戒なお必要

▶土砂崩れで通行止めの高速道、一部解除　中国地方

▶大雨で浸水のＪＡ吉田総合病院、救急の受け入れ再開　外来は16日から

▶大雨で行方不明男性の捜索開始　東広島市

【１４日】

▶【動画】被害相次ぐ

▶中国地方の河川のライブ映像

▶広島・島根で江の川氾濫　西日本豪雨超す雨量【動画】

▶長雨…避難いつまで　広島県内、感染懸念の声も

▶土砂災害、当分警戒を　西日本豪雨上回る雨量

▶在来線は15日も運休　広島西部・山口

▶下流域の水害またも　島根・江の川氾濫、江津で緊急安全確保

▶＜随時更新＞８月14日 中国地方の公共交通機関や道路の状況

▶川沿いの道が崩落、軽トラ転落　府中市上下【動画】

▶東広島市志和町で男性不明

▶吉田総合病院で浸水、外来と救急受け入れ停止

▶安佐町鈴張の800世帯で断水、応急給水へ

▶広島、15日明け方にかけて雨のピーク

▶72時間の雨量、西日本豪雨を超えた地域も

▶三次市の江の川、粟屋町の米丸と市場両地区で氾濫

▶江の川下流の氾濫　島根県川本町谷地区でも　西日本豪雨と昨夏の豪雨の被災地

【１３日】

▶【上空ルポ】濁流の鈴張川、えぐられた道路

▶【中国地方の河川のライブ映像】

▶山陽線などＪＲ在来線を終日運休　14日、広島・山口エリア

▶＜随時更新＞広島県内の公共交通機関の運行や道路の通行止めの状況

▶15日にかけ断続的に激しい雨「最大級の警戒を」

▶安芸高田市・北広島町・広島市安佐北区に災害救助法適用

▶大雨、広島で氾濫・崩落　３市町に緊急安全確保【動画】

▶濁流、道路や土手えぐる　住宅浸水相次ぐ　広島県内

▶西日本豪雨と酷似　安芸高田で激しい雨が複数襲来

▶広島市安佐北区の鈴張川氾濫で国道陥没「もし暗かったら…」

▶【動画】北広島町で濁流が敷地に流れ込む

▶広島県内の３河川で越水　県対策本部員会議で報告

▶ＪＲ在来線の運転７時半で全てストップ　広島地区

▶西日本豪雨と同様の「危険な気象状況」　広島知事が命守る行動呼び掛け

▶土師ダム周辺の県道寸断　土砂崩れ

▶【動画】三次市の江の川上流で氾濫発生　粟屋地区では浸水想定

▶江の川下流氾濫の危険受け江津市が警戒レベル４「避難指示」　流域では冠水も

▶のり面崩落、男性を救助　庄原市の民家


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