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【速報】広島県福山市で34人感染　16日の新型コロナ

2021/8/16 16:42

福山市役所

　広島県福山市は16日、市内で新たに34人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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