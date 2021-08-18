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【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
2.紙屋町・堀川町（広島市中区）エリア、午後８時台※ソフトバンク子会社「Ａｇｏｏｐ（アグープ）」（東京都）の持つ、スマートフォン位置情報データを利用【グラフで見る】広島県の新型コロナウイルス感染者数...
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【図】新型コロナウイルスの感染状況
記事はこちら【図解】新型コロナ禍の避難所でのポイント
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