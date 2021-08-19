【速報】山口県で１１９人感染、２日連続で最多更新　１９日新型コロナ

山口県で19日、新たに１１９人の新型コロナウイルス感染が確認された。２日連続で１００人を超え、過去最多を更新した。居住地は下関市57人、山口市17人、防府市10人、宇部市９人、岩国市６人、周南市５人、山陽小野田市３人、光市と下松市、福岡県が各２人、長門市と平生町、京都府、沖縄県、東京都、大阪府が各１人。感染者の累計は４千人を超えた。

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