【速報】広島県で362人感染　２日連続で最多更新　19日の新型コロナ

広島県内で19日、３６２人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの人数としては、18日の３０３人に続き、２日連続で最多を更新した。

居住地別は、広島市２０３人▽福山市55人▽東広島市35人▽廿日市市18人▽呉市12人▽三原市11人▽尾道市、三次市各５人▽竹原市、大竹市、府中町、海田町各３人▽江田島市、熊野町各２人▽北広島町、大崎上島町各１人。



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