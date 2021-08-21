【広島市】気象館歴史講座「明治元年５月１５日の上野戦争と気象学的考察」 ９月１８日午後１時半、中区江波南の市江波山気象館。上野戦争時の天気や明治初期の気象に関する話など。要入館料。ホームページまたは往復はがきで申し込む（９月３日必着）。抽選５０人。Ｔｅｌ０８２（２３１）０１７７

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