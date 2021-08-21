催し・おでかけ

ステージ・映画

2021/8/21 8:47

ステージ

　【広島市】崇徳高グリークラブ第５０回記念定演　２９日午後２時、中区白島北町の上野学園ホール。１０００円、学生５００円。Ｔｅｌ０８２（２３７）９３３１
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