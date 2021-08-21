【速報】鳥取県で２６人感染、２１日の新型コロナ
2021/8/21 10:20
鳥取県は21日、26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が10人、県中部が１人、県西部が15人。
【関連記事】
鳥取県で２２人感染、２０日新型コロナ 累計１２００人、８月だけで３分の１超の４２７人
重症者数重視は「危険な考え方だ」 鳥取知事、政府の指標見直し検討を批判 新型コロナ
鳥取県は21日、26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が10人、県中部が１人、県西部が15人。
【関連記事】
鳥取県で２２人感染、２０日新型コロナ 累計１２００人、８月だけで３分の１超の４２７人
重症者数重視は「危険な考え方だ」 鳥取知事、政府の指標見直し検討を批判 新型コロナ
広島県福山市は21日、市内で新たに80人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】広島市、家庭内感染が５割 職場内や会食...
広島市は21日、新たに１７７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】広島市中心部の人出の状況【関連記事】新型コロナ感染拡大で空...
感染力の強いインド由来のデルタ株への置き換わりが急速に進む中、広島県内でも新型コロナウイルスがかつてない勢いで広がり、医療現場が危機感を強めている。２０日の新規感染者は３７５人と、３日連続で過去最多...
広島県呉市は21日、市内で新たに中学生１人を含む10〜60代の23人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市の１日当たりの新規感染者数としては、今月12日発表の19人を上回り最多となった。【グラ...
島根県と松江市は21日、新たに17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市７人、浜田市３人、益田市２人、出雲市、安来市、雲南市、津和野町、県外各１人。２桁の感染発表は12日連続とな...