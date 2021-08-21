トピックス

【速報】鳥取県で２６人感染、２１日の新型コロナ

2021/8/21 10:20

鳥取県庁

　鳥取県は21日、26人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が10人、県中部が１人、県西部が15人。　

【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【関連記事】

鳥取県で２２人感染、２０日新型コロナ　累計１２００人、８月だけで３分の１超の４２７人　

重症者数重視は「危険な考え方だ」 鳥取知事、政府の指標見直し検討を批判　新型コロナ

鳥取市の時短要請、22日終了へ　新型コロナ感染者減少で


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧