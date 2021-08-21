【速報】広島県で最多の381人感染 21日の新型コロナ
2021/8/21 17:21
広島県内で21日、３８１人の新型コロナウイルス感染が発表され、４日連続で最多を更新した。
２１日の県内の主な感染状況
広島市で１７７人感染
福山市で８０人感染
呉市で最多23人感染
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