【続報】広島県で３８１人感染 ２１日新型コロナ ４日連続で最多更新
2021/8/21 20:26
広島県内で21日、新たに３８１人の新型コロナウイルス感染が発表され、４日連続で最多を更新した。
居住地別は、広島市１７７人▽福山市80人▽東広島市33人▽呉市23人▽三原市、尾道市各11人▽府中町９人▽廿日市市８人▽江田島市６人▽海田町５人▽三次市、坂町、北広島町各３人▽熊野町、岡山県各２人▽竹原市、府中市、庄原市、大竹市、世羅町各１人。中等症３人、軽症３３１人、無症状47人としている。
福山市は市内の居酒屋でクラスター（感染者集団）が発生したと公表した。現時点での感染者は５人という。
広島市は、市内の感染者の宿泊療養施設への搬送人数を明らかにした。19日は１２３人、20日は１１７人で、いずれも１００人を超えた。市は「状況が改善しないと施設に入れなくなる。感染対策を徹底してほしい」と呼び掛ける。
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