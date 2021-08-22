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【速報】鳥取県で16人感染　22日の新型コロナ

2021/8/22 10:17

鳥取県庁

　鳥取県は22日、新たに16人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県東部での確認が５人、県中部が８人、県西部が３人。発表数が20人を下回るのは２日ぶり。

【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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