【速報】鳥取県で16人感染 22日の新型コロナ
2021/8/22 10:17
鳥取県は22日、新たに16人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県東部での確認が５人、県中部が８人、県西部が３人。発表数が20人を下回るのは２日ぶり。
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