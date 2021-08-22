【続報】広島県呉市で15人感染　22日の新型コロナ

広島県呉市は22日、市内で新たに15人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。30代５人、20代４人、10代２人、10歳未満と40代、70代、80代は各１人。11人は軽症、４人は無症状という。



【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【関連記事】

広島県で３８１人感染、２１日新型コロナ 爆発的拡大で４日連続の最多更新

呉・東広島・竹原の公共施設利用制限へ 20日からまん延防止対象区域に指定

新型コロナ感染拡大で空きベッド減、現場に危機感 「このペースでは医療逼迫」

