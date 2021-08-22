【速報】山口県で64人感染、22日新型コロナ 下関市や山口市など
2021/8/22 14:16
山口県で22日、新たに64人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市13人、山口市11人、宇部市と山陽小野田市が各７人、防府市６人、岩国市５人、周南市と美祢市が各４人、光市３人、柳井市２人、周防大島町と大阪府が各１人。
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