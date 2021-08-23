【速報】島根県で１３人感染　２３日新型コロナ

島根県と松江市は23日、新たに13人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市４人、江津市３人、益田市、浜田市各２人、津和野町、県外各１人。２桁の感染発表は14日連続となった。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



【関連記事】

若い世代の感染、半数近く 新型コロナ、島根県内８月の傾向

