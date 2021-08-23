【速報】鳥取県で１７人感染　２３日新型コロナ

鳥取県は23日、新たに17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が10人、県中部が３人、県西部が４人。

【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



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