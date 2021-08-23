【速報】広島市で１１７人感染、ステージ４指標を１５日連続上回る ２３日新型コロナ
2021/8/23 11:30
広島市は23日、新たに１１７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の直近１週間の新規感染者数は人口10万人当たり93・３人。感染状況で最も深刻なステージ４（爆発的感染拡大）の指標の同25人を15日連続で上回った。
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