【速報】広島県福山市で８１人感染 ２５日新型コロナ 市民病院職員も

広島県福山市は25日、市内で新たに81人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。うち１人は福山市民病院看護部の職員。



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