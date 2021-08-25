【速報】広島県福山市で８１人感染 ２５日新型コロナ 市民病院職員も
2021/8/25 12:51
広島県福山市は25日、市内で新たに81人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。うち１人は福山市民病院看護部の職員。
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