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大雨で14区間・駅に被害　ＪＲ西日本広島支社管内、２区間なお不通

2021/8/26 14:46
川床に設置していた保護シートが流されるなどした竹原市の東川。川床の下を呉線のトンネルが横切っている（１５日、ＪＲ西日本広島支社提供）

川床に設置していた保護シートが流されるなどした竹原市の東川。川床の下を呉線のトンネルが横切っている（１５日、ＪＲ西日本広島支社提供）

　ＪＲ西日本広島支社は２５日、記録的な大雨による管内の在来線の被害状況を公表した。広島、山口県内の計１４区間・駅で倒木やのり面の崩落、冠水などがあり、うち山陽線と呉線の各１区間で不通が続いている。
（ここまで 98文字/記事全文 466文字）

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