地域ニュース
大雨で14区間・駅に被害 ＪＲ西日本広島支社管内、２区間なお不通
2021/8/26 14:46
ＪＲ西日本広島支社は２５日、記録的な大雨による管内の在来線の被害状況を公表した。広島、山口県内の計１４区間・駅で倒木やのり面の崩落、冠水などがあり、うち山陽線と呉線の各１区間で不通が続いている。
（ここまで 98文字/記事全文 466文字）
会員限定の記事です
この記事の写真
あなたにおすすめの記事
防災の最新記事
-
大雨の被災者にホテル無料提供 広島市が５０室、最長１ヵ月
(8/27)
広島市は今月中旬の記録的大雨で家屋が損壊するなどして自宅に住めない被災者を対象に、中区のホテルを無料で提供している。市が用意する市営、県営住宅など仮の住まいが決まるまで最長１カ月利用できる。
-
大雨被害義援金受け付けを開始 広島県や日赤県支部
(8/27)
７、８月の広島県内の大雨被害で、県と日本赤十字社県支部（広島市中区千田町）、県共同募金会（南区比治山本町）などは２６日、義援金の受け付けを始めた。各地に募金箱を置き、金融機関の口座でも受け付ける。１...
-
江津市、集団移転の検討へ調査 江の川下流域の浸水被害巡り (8/26)
江津市は２５日、島根県西部を流れる江の川下流の相次ぐ氾濫で浸水被害を繰り返し受けた地区で集団移転の検討を進めるための調査に乗り出す方針を明らかにした。国の「防災集団移転促進事業」（防集）の活用を想定...
-
大雨で14区間・駅に被害 ＪＲ西日本広島支社管内、２区間なお不通 (8/26)
ＪＲ西日本広島支社は２５日、記録的な大雨による管内の在来線の被害状況を公表した。広島、山口県内の計１４区間・駅で倒木やのり面の崩落、冠水などがあり、うち山陽線と呉線の各１区間で不通が続いている。
-
呉市、安芸高田市に職員２人派遣 被災家屋を調査 (8/26)
呉市は、今月の記録的な大雨で土砂崩れなどの被害が出た安芸高田市へ応援職員２人を派遣する。期間は２６日〜９月８日で、被災家屋の調査などを担う。