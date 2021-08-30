【速報】島根県で17人感染、30日新型コロナ 松江市８人、出雲市７人など

島根県と松江市は30日、新たに17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市８人、出雲市７人、雲南市、美郷町各１人。２桁の感染発表は21日連続。



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