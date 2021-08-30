【速報】広島市で144人感染、30日新型コロナ ステージ４指標を22日連続で上回る
2021/8/30 11:40
広島市は30日、新たに新型コロナウイルスに１４４人が感染したと発表した。市内の直近１週間の新規感染者数は人口10万人当たり97・０人で、ステージ４（爆発的感染拡大）の指標25人を22日連続で上回った。
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