トピックス

【速報】広島県で256人感染　30日新型コロナ

2021/8/30 17:25

広島県庁

　広島県内で30日、２５６人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市１４４人▽福山市60人▽尾道市18人▽呉市14人▽東広島市７人▽廿日市市３人▽府中町、北広島町各２人▽三次市、大竹市、安芸高田市、江田島市、熊野町、東京都各１人。

ワクチン接種後死亡の男性、解熱後に急変　父親「まさか息子が」　使用保留のロット　広島

子どもにワクチン接種、関心高く　保護者、夏休み明けの感染警戒　１２歳以上対象、予約すぐ満杯

「子どもには不織布マスクを」　家庭のコロナ対策、専門家が助言

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

広島県内市町、小中のコロナ感染対策に腐心　分散登校や短縮授業


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧