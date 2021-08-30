【速報】広島県で256人感染 30日新型コロナ
2021/8/30 17:25
広島県内で30日、２５６人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市１４４人▽福山市60人▽尾道市18人▽呉市14人▽東広島市７人▽廿日市市３人▽府中町、北広島町各２人▽三次市、大竹市、安芸高田市、江田島市、熊野町、東京都各１人。
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広島県内で30日、２５６人の新型コロナウイルス感染が発表された。29日（２８４人）に続いて２日連続の２００人台。１週間前の23日（２７５人）と比べて６・９％減った。 県全体の直近１週間の新規感染者数...
鳥取県と鳥取市は30日、14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県東部での確認が２人、県中部が７人、県西部が５人。発表数が20人を下回るのは６日ぶりとなった。 また県は、県中部の倉吉市の飲食...
島根県と松江市は30日、17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市８人、出雲市７人、雲南市、美郷町各１人。松江市の市立の小学校では学校関係者の感染が分かり、休校とした。２桁の感染...
自民党の二階俊博幹事長は30日、共同通信のインタビューに応じ、総裁選（９月17日告示、29日投開票）への出馬を表明した岸田文雄前政調会長が掲げた「総裁を除く党役員は１期１年、連続３期まで」との党改革...
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