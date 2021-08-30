【速報】広島県で256人感染　30日新型コロナ

広島県内で30日、２５６人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地別は、広島市１４４人▽福山市60人▽尾道市18人▽呉市14人▽東広島市７人▽廿日市市３人▽府中町、北広島町各２人▽三次市、大竹市、安芸高田市、江田島市、熊野町、東京都各１人。

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