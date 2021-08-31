島根県、８月の大雨被害に２億6500万円　補正予算を専決処分

島根県は３０日、江の川下流が氾濫した今月１２〜１４日の大雨や台風９号の被害を受け、２億６５００万円の２０２１年度一般会計補正予算を専決処分した。住宅の補修や、中小企業、農業・漁業者の事業継続に向けた支援など計１２事業を盛り込んだ。１８年の西日本豪雨や２０年の７月豪雨に続いて被災した住民の生活支援を手厚くした。

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