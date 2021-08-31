【速報】広島市で１１８人感染　３１日新型コロナ

広島市は31日、新たに新型コロナウイルスに１１８人が感染したと発表した。市内の直近１週間の新規感染者数は人口10万人当たり94・６人で、ステージ４（爆発的感染拡大）の指標25人を23日連続で上回った。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

広島県で256人感染 30日新型コロナ

デルタ株疑い７７％ 広島県、１カ月前の２・８倍

