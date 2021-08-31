トピックス

【速報】広島市で１１８人感染　３１日新型コロナ

2021/8/31 11:37

広島市役所

　広島市は31日、新たに新型コロナウイルスに１１８人が感染したと発表した。市内の直近１週間の新規感染者数は人口10万人当たり94・６人で、ステージ４（爆発的感染拡大）の指標25人を23日連続で上回った。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

広島県で256人感染　30日新型コロナ

デルタ株疑い７７％　広島県、１カ月前の２・８倍


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧