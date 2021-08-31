【速報】呉市で２５人感染、事業所でクラスター　３１日新型コロナ

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呉市役所
広島県呉市は31日、市内で新たに25人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの発表としては最も多い。また、市内の事業所でクラスター（感染者集団）の発生も確認した。重症者はいないという。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
岡山県で31日、１３９人の新型コロナウイルスの感染者が新たに確認された。 内訳は岡山市76人、倉敷市23人、津山市７人、真庭市５人、井原、瀬戸内市各４人、笠岡、総社、備前市各３人、赤磐、美作市各２人...
米軍岩国基地（岩国市）は31日、新たに基地関係者５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】山口県で70人感染、31日の新型...
山口県で31日、新たに70人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市15人、岩国市と宇部市が各10人、周南市と防府市が各８人、山口市７人、下松市４人、光市と山陽小野田市が各３人、萩市２人...
広島県福山市は31日、市内で新たに54人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】ワクチン接種後死亡の男性、解熱後に急変 ...
広島県へ出ている新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言で、湯崎英彦知事は31日の記者会見で、宣言の期限である９月12日での解除は「難しい」との認識を示した。 解除するのは国の判断としつつ、直近１週間の...
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