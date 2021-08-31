【速報】呉市で２５人感染、事業所でクラスター ３１日新型コロナ

広島県呉市は31日、市内で新たに25人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの発表としては最も多い。また、市内の事業所でクラスター（感染者集団）の発生も確認した。重症者はいないという。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

