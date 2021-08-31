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【速報】広島県福山市で54人感染　31日の新型コロナ

2021/8/31 13:35

福山市役所

　広島県福山市は31日、市内で新たに54人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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