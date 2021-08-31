【速報】山口県で70人感染、31日の新型コロナ 下関15人、岩国10人など

山口県で31日、新たに70人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市15人、岩国市と宇部市が各10人、周南市と防府市が各８人、山口市７人、下松市４人、光市と山陽小野田市が各３人、萩市２人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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