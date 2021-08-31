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【速報】米軍岩国基地で５人感染、31日の新型コロナ

2021/8/31 14:53

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（岩国市）は31日、新たに基地関係者５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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