【速報】広島県福山市44人感染、１人死亡　３日新型コロナ

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福山市役所
広島県福山市は３日、市内で新たに44人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、入院患者１人が死亡したとも明らかにした。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
岡山県で３日、１８５人の新型コロナウイルスの感染者が新たに確認された。 内訳は岡山市84人、倉敷市62人、津山市10人、笠岡市７人、総社市４人、備前、玉野市各３人、浅口市、早島町、県外各２人、真庭、...
３日朝、広島県呉市宝町のショッピングセンター「ゆめタウン呉」の入り口付近で女性が刺されて死亡した事件で、呉署は、被害者は呉市内のパート従業員女性（58）と発表した。【関連記事】ゆめタウン呉付近で女性...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は３日、新たに基地関係者４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【関連記事】山口県で52人感染、３日新型コロナ 下関市21人、周南市７人など山陽小野田の山口労災病...
山口県で３日、新たに52人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市21人、周南市７人、山口市６人、防府市５人、岩国市４人、光市、宇部市、山陽小野田市が各２人、下松市、和木町、愛知県が各１...
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