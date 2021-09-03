トピックス

【速報】広島県福山市44人感染、１人死亡　３日新型コロナ

2021/9/3 13:33

福山市役所

　広島県福山市は３日、市内で新たに44人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、入院患者１人が死亡したとも明らかにした。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧