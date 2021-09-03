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【速報】山口県で52人感染、３日新型コロナ　下関市21人、周南市７人など

2021/9/3 14:40

山口県庁

　山口県で３日、新たに52人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市21人、周南市７人、山口市６人、防府市５人、岩国市４人、光市、宇部市、山陽小野田市が各２人、下松市、和木町、愛知県が各１人。　

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