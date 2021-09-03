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【速報】米軍岩国基地で４人感染、３日新型コロナ

2021/9/3 15:12

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（山口県岩国市）は３日、新たに基地関係者４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　


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