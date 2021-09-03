【速報】岡山県で185人感染、３日新型コロナ　笠岡市の放課後児童クラブでクラスター

岡山県で３日、１８５人の新型コロナウイルスの感染者が新たに確認された。

内訳は岡山市84人、倉敷市62人、津山市10人、笠岡市７人、総社市４人、備前、玉野市各３人、浅口市、早島町、県外各２人、真庭、新見、赤磐市、矢掛、勝央、久米南町各１人。

笠岡市の放課後児童クラブで児童５人、倉敷市の会社で従業員６人のクラスター（感染者集団）が発生した。



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