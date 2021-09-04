山陽自動車道本郷ＩＣ―尾道ＩＣ間、大雨で通行止め

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西日本高速道路中国支社は４日午前２時半ごろから、山陽自動車道の本郷インターチェンジ（ＩＣ）―尾道ＩＣ間の上下線を大雨のため通行止めとした。
４日午前４時２２分時点で発令されている避難情報は次の通り。＜警戒レベル４（避難指示）＞ 【広島市中区】＜土砂＞舟入小学校区（江波西一丁目江波皿山周辺）、江波小学校区（江波東二丁目丸子山周辺、江波西二...
広島県と広島地方気象台は４日、降り続く大雨のため県内各地に土砂災害警戒情報を発表した。対象区域は広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中...
菅義偉首相が自民党総裁選に立候補しないとして、辞任の意向を表明した３日、中国新聞は無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）を通じ、中国地方の有権者に受け止めを聞いた。新型コロナウイルス対策への不満や、発信力...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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