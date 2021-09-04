広島県各地で警戒レベル４「避難指示」

４日午前４時２２分時点で発令されている避難情報は次の通り。

＜警戒レベル４（避難指示）＞

【広島市中区】＜土砂＞舟入小学校区（江波西一丁目江波皿山周辺）、江波小学校区（江波東二丁目丸子山周辺、江波西二丁目及び江波二本松一丁目江波皿山周辺、江波二本松二丁目及び江波南一丁目〜同三丁江波山周辺）

【広島市東区】＜土砂＞福木小学校区、温品小学校区、上温品小学校区、戸坂小学校区、戸坂城山小学校区、東浄小学校区、牛田新町小学校区、牛田小学校区、早稲田小学校区、中山小学校区、尾長小学校区、矢賀小学校区、白島小学校区（東区）

【広島市南区】＜土砂＞段原小学校区、青崎小学校区、向洋新町小学校区、皆実小学校区、大河小学校区、黄金山小学校区、仁保小学校区、楠那小学校区、元宇品小学校区

【広島市西区】＜土砂＞大芝小学校区、三篠小学校区、己斐小学校区、己斐東小学校区、己斐上小学校区、山田小学校区、古田台小学校区、古田小学校区、高須小学校区、草津小学校区、鈴が峰小学校区、井口台小学校区、井口小学校区

【広島市安佐南区】＜土砂＞梅林小学校区、八木小学校区、祇園小学校区、山本小学校区、春日野小学校区、長束西小学校区、伴南小学校区、大塚小学校区、戸山小学校区、伴小学校区、伴東小学校区

【広島市安佐北区】＜土砂＞井原小学校区、志屋小学校区、高南小学校区、三田小学校区、狩小川小学校区、深川小学校区、亀崎小学校区、倉掛小学校区、真亀小学校区、落合東小学校区、落合小学校区、口田東小学校区、口田小学校区、大林小学校区、三入小学校区、可部南小学校区＜洪水＞井原小学校区（洪水）、高南小学校区（洪水）、三田小学校区（洪水）、狩小川小学校区（洪水）

【広島市安芸区】＜土砂＞中野小学校区、中野東小学校区、畑賀小学校区、瀬野小学校区、みどり坂小学校区、阿戸小学校区、船越小学校区、矢野西小学校区、矢野小学校区

【広島市佐伯区】＜土砂＞湯来西小学校区、湯来南小学校区、五月が丘小学校区、石内小学校区、河内小学校区、藤の木小学校区、彩が丘小学校区、八幡東小学校区、八幡小学校区、五日市観音西小学校区、五日市観音小学校区、美鈴が丘小学校区、五日市小学校区、五日市東小学校区、五日市南小学校区、楽々園小学校区、石内北小学校区

【府中町】＜土砂＞桜ヶ丘、清水ヶ丘、みくまり一丁目、みくまり二丁目、みくまり三丁目、城ヶ丘、石井城二丁目、山田一丁目、山田二丁目、山田三丁目、山田四丁目、瀬戸ハイム二丁目、瀬戸ハイム三丁目、瀬戸ハイム四丁目、茂陰二丁目、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三丁目、浜田四丁目、千代、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎中、柳ヶ丘1〜30、柳ヶ丘31〜60、柳ヶ丘61〜、青崎東、宮の町一丁目、宮の町三丁目、宮の町四丁目、宮の町五丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、山田五丁目

【三原市】＜土砂＞糸崎地区、三原小地区、中之町地区、深地区、田野浦地区、南小地区、沼田地区、小坂地区、沼田東地区、沼田西地区、小泉地区、高坂地区、幸崎地区、西小地区、船木地区、本郷地区、北方地区、南方地区、羽和泉地区、久井南地区、八幡地区、久井小、神田地区、神田東地区、大草地区、和木地区、椹梨地区＜洪水＞和木地区、椹梨地区

【尾道市】＜洪水＞御調川の洪水浸水想定区域

【福山市】＜洪水＞大成館、松永、芦田、駅家南

【府中市】＜土砂＞栗柄町、上山町、荒谷町、阿字町、木野山町、行縢町、斗升町、上下町＜洪水＞篠根町、僧殿町、河南町、三郎丸町

【東広島市】＜土砂＞市全域＜洪水＞河内町入野

【安芸高田市】＜洪水＞吉田町多治比、吉田町吉田、吉田町相合

＜警戒レベル３（高齢者等避難）＞

【広島市安佐南区】＜土砂＞安西小学校区（相田七丁目の土砂災害警戒区域等の一部）

【広島市安佐北区】＜土砂＞亀山南小学校区（亀山南二丁目瑞眺苑団地の一部）

【府中市】＜洪水＞元町、府川町、高木町、中須町

【北広島町】＜土砂＞丁保余原、南方、本地

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